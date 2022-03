Il sindaco Tambellini riceve i proponenti e apprezza lo sviluppo della proposta ritenuta molto interessante

Manifattura – Progetto Music Innovation Hub

Questa mattina il sindaco Alessandro Tambellini assieme all’assessore all’Urbanistica Serena Mammini e al consigliere comunale con delega al lavoro Roberto Guidotti, ha ricevuto – in videoconferenza – i rappresentanti dell’Impresa sociale Music Innovation Hub e di Moosa- Rete di Imprese musicali fra cui Andrea Rapaccini.

E’ stato illustrato al primo cittadino il macro progetto per la rigenerazione della Manifattura Tabacchi di piazzale Verdi che prevede un patto di collaborazione con i soggetti lucchesi interessati all’iniziativa. Il sindaco ritiene la proposta molto interessante e si augura che la progettazione e il coinvolgimento di partner locali possa proseguire. I prossimi passi per la realizzazione di un master plan prevedono un confronto con gli stakeholder e i cittadini lucchesi, una fase di progettazione tecnica ed economica, il coinvolgimento di investitori e la presentazione del progetto in fase avanzata.