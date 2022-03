Il sindaco Tambellini investito da un’auto mentre va in Comune

LUCCA – Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini è stato investito da un’auto mentre si stava recando in sella alla sua vespa a Palazzo Orsetti. L’incidente è avvenuto poco prima delle nove quando, in via Santa Maria Corteorlandini, a pochi metri dal Comune è stato travolto da una Fiat Panda, guidata da una donna, ed è caduto a terra.

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini è stato investito da un’auto mentre si stava recando in sella alla sua vespa a Palazzo Orsetti. L’incidente è avvenuto poco prima delle nove quando, in via Santa Maria Corteorlandini, a pochi metri dal Comune dove era diretto per partecipare alla riunione di giunta, è stato travolto, per dinamiche in corso di accertamento, da una Fiat Panda guidata da una donna, ed è caduto a terra. Il primo cittadino è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca per accertamenti e fortunatamente le sue condizioni sono buone.