Il sindaco Riccardo Tarabella sulla necessità di mettere in sicurezza il cavalcavia di Querceta

«Siamo tutti impegnati, come amministratori, ad affrontare la grave emergenza determinata dalla pandemia di coronavirus. Ma non dimentichiamo – e le cronache quotidiane tornano di tanto in tanto a ricordarcene l’urgenza – che ci sono anche altre questioni delicate da tenere in evidenza e da portare avanti. Una di queste riguarda le infrastrutture stradali e la loro manutenzione. Fin dal marzo 2017, e poi con successivi aggiornamenti e solleciti, abbiamo riportato all’attenzione della Provincia di Lucca la necessità di provvedere alla ristrutturazione e alla messa in sicurezza del cavalcaferrovia di Querceta. Oggi torniamo a farlo, chiedendo alla Provincia di aggiornarci sulle attività svolte e sui tempi di finanziamento delle opere che mettano finalmente in sicurezza uno degli snodi nevralgici della viabilità versiliese, essenziale per gli spostamenti quotidiani delle persone e per i collegamenti delle imprese con la rete stradale nazionale e internazionale».

Riccardo Tarabella

Sindaco di Seravezza