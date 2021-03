il sindaco Riccardo Tarabella smentisce il trasferimento del PCA di Pietrasanta nell’ex distretto ASL di Querceta

Alla luce di notizie di stampa, il sindaco Riccardo Tarabella interviene sul futuro utilizzo dell’ex distretto socio-sanitario ASL di Querceta.

«Con l’ASL abbiamo trattato a lungo l’acquisizione al patrimonio comunale della palazzina di via Fratelli Rosselli che ospitava il distretto socio-sanitario», dice il primo cittadino. «La nostra idea era di restituirle funzioni utili alla comunità reinserendola in tal modo nel tessuto vivo del centro di Querceta. Il prezzo oneroso e la necessità di ristrutturare l’immobile ci hanno spinto a rinunciare all’acquisto, mantenendo le nostre priorità sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare già di proprietà del Comune. Non dimentichiamo che la mia Amministrazione ha varato in pochi anni un piano senza precedenti di messa in sicurezza e di efficientamento energetico di gran parte degli immobili pubblici, a partire dalle scuole, con un impegno finanziario di milioni di euro».

«Abbiamo rinunciato ad acquistare la palazzina, ma non abbiamo perso di vista l’obiettivo di farne un polo di attività e di servizi attrattivi per il paese», prosegue il sindaco Tarabella. «Perciò abbiamo invitato l’ASL a considerare la possibilità di trasferire nell’ex distretto nuovi servizi socio-sanitari che rispondano alle necessità della popolazione versiliese o di particolari fasce di utenza e che generino presenze e movimento anche a beneficio delle attività del centro di Querceta. La direzione territoriale dell’ASL, nella persona del dott. Alessandro Campani, sta valutando il da farsi. Posso dire che il confronto con l’Amministrazione comunale in questi giorni è continuo e proficuo. Rispetto a quanto letto stamani sulla stampa, escludo comunque che fra i servizi da spostare nell’ex distretto vi sia il PCA di Pietrasanta. Si tratta di una notizia non veritiera frutto dell’ormai comprovata superficialità degli annunci dati dalla consigliera Elena Luisi attraverso i social e la stampa locale».