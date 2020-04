Il sindaco Riccardo Tarabella risponde alla minoranza sul bilancio di previsione 2020

Auguro alla consigliera Elena Luisi di rimanere sempre in minoranza. Lì, ha un suo ruolo e lo sa far rendere. Promuove, sviluppa, punge, esagera, va sopra le righe, pro domo sua. L’unico suo obiettivo, quale che sia l’argomento in trattazione, è far scattare l’applauso degli aficionados.

Ci sono argomenti, però, sui quali non è opportuno, né rispettoso, imbastire show d’impianto populista. Ci sono argomenti in cui esistono percorsi unici e obbligati, da seguire con rigore, pena l’errore grave e non rimediabile. Andiamo al fatto: approvazione del bilancio preventivo, 7 punti all’ordine del giorno di cui 5 da votare prima della votazione effettiva sul bilancio. Modifiche da apportare ai regolamenti comunali, obbligate da variazioni di leggi intervenute nel già complesso mondo delle imposte e delle tasse (IUC e TARI). E allora, con quale faccia tosta si accusa l’Amministrazione comunale di aver voluto inserire 5 punti riguardanti imposte e tasse comunali, quando questo è voluto proprio dalla norma, pena l’impossibilità di approvare il bilancio? Chi pretestuosamente accusa l’Amministrazione di essere assente, sa invece che solo così si può approvare il bilancio. Quindi, ancora una volta, non fa altro che mettere in piedi un vuoto show a uso e consumo della propria parte politica.

I cittadini che si tenta di disorientare con depistaggi ideologici hanno il diritto di conoscere la verità. Eccola: non è vero che il bilancio aumenta la pressione tributaria, perché tutto resta invariato; riguardo alla TARI è stato ampiamente spiegato che questo bilancio non è competente a discutere la manovra tariffaria, rinviata al 30 giugno, data in cui, a emergenza si spera finita, si potranno calibrare le tariffe individuando le categorie più colpite e quanto a lungo colpite; nel frattempo i cittadini non riceveranno alcun avviso per i rifiuti; le bollette di Gaia sono già state sospese dalla società medesima. Voglio e devo aggiungere, inoltre, che la scelta di approvare il bilancio è stata un grande atto di responsabilità: questo era infatti l’iter più veloce per consentire fin dal giorno dopo di sbloccare i vincoli che impedivano la distribuzione dei generi alimentari alle famiglie disagiate, così come le risorse economiche programmate per il sociale, destinate alle classi più deboli che in questo periodo hanno proprio l’urgenza di essere raggiunte. Grazie all’approvazione del previsionale 2020 sarà adesso possibile, con una veloce variazione di bilancio, rispondere alle esigenze derivanti da Covid: ci stiamo lavorando e presto si vedranno i risultati.

“È difficile sapere cosa sia la verità, ma a volte è molto facile riconoscere la falsità”.

In questo intervento sul bilancio la consigliera Luisi ha dimostrato di non avere la minima idea di quale sia la situazione di un ente che ha di fronte un’emergenza colossale come quella che ci si prospetta. Non si domanda come può un Comune come il nostro, fortunatamente dai solidi fondamenti, strappare risorse se non compie tutti i passi che la norma categorica impone.

Prima il bilancio, poi i bisogni. Questa è la strada obbligata. Noi della maggioranza ne siamo consapevoli. Altri evidentemente no. È vergognoso (uso io stavolta questo termine così abusato dai contestatori di professione) spingere le persone a pensare che durante un’emergenza lo Stato di diritto possa venir meno, che sia concesso non rispettare le regole che i cittadini si sono dati.

Ecco perché auguro alla consigliera Elena Luisi di rimanere in minoranza: perché il mestiere di maggioranza dimostra di non volerlo imparare. Dopo quattro anni di mandato non ha infatti ancora appreso i tecnicismi che servono a gestire più velocemente la macchina amministrativa e a dare risposte alla gente. Triste prenderne atto, ma è così. Un’impreparazione totale che preoccupa per il futuro. C’è solo da sperare, per il bene di Seravezza e di tutti i suoi cittadini, che resti minoranza il più a lungo possibile.

Riccardo Tarabella

Sindaco di Seravezza