Il sindaco Riccardo Tarabella e il consigliere delegato allo sport e associazionismo Francesca Bonin rispondono alle critiche della Pro Loco di Querceta e delle contrade

«Abbiamo piena consapevolezza del ruolo delle contrade, della loro incidenza nel tessuto socio-culturale del nostro territorio e dell’importanza della loro attività. Non è necessario che ci venga ricordato. La Pro Loco di Querceta e le contrade non sono soltanto Palio o canzonetta o staffetta podistica. Sono aggregazione e condivisione, tradizione e sport, e sono un motore di iniziative che si sviluppano in forme e modi diversi nell’arco di tutto l’anno. A sostegno di questo complesso di attività la mia Amministrazione, in tre anni, è intervenuta con contributi diretti e indiretti per circa 40 mila euro. Immagino che la cosa sia nota. E questo rende ancor più ingiusta e dolorosa la critica che ci è stata rivolta».

Con tono pacato ma deciso il sindaco Riccardo Tarabella replica alla Pro Loco di Querceta e alle contrade del Palio dei Micci, “arrabbiate” per non aver percepito contributi nel corso del 2020. «Parliamo di un anno che ha comportato problemi, sacrifici e lutti per tutta la comunità, locale e nazionale», dice ancora il sindaco. «Un anno che ci ha costretto a manovre emergenziali anche sul fronte dei conti pubblici, spingendoci a indirizzare maggiori risorse verso i settori più esposti: il sociale, la protezione civile, il commercio, gli aiuti alle imprese in difficoltà. Il settore sport e associazionismo si è comportato di conseguenza, destinando le poche dotazioni finanziarie – 8 mila euro – a quelle associazioni che, per poter continuare a svolgere un minimo di attività, si sono dovute sobbarcare costi extra di sanificazione degli impianti. Avremo delle pecche, ci saranno forse cose che, collaborando, possiamo migliorare a supporto del Palio, ma non avrei immaginato che la Pro Loco e le contrade, praticamente ferme da inizio anno, montassero una polemica di questo genere in un momento così».

Ulteriori dettagli e precisazioni vengono dal consigliere delegato allo sport e associazionismo Francesca Bonin. «Qualcuno ha parlato di contributi negati. Non è così: un sostegno, un aiuto, commisurato ovviamente alle limitate disponibilità finanziarie del mio settore, non è mai stato negato a nessuno. Gli uffici comunali possono testimoniare che ogni richiesta ricevuta è stata vagliata e soddisfatta, nei limiti del possibile», dice Francesca Bonin. «Come accennato dal sindaco, nel triennio 2017-2019 abbiamo contribuito in modo diretto o indiretto al mondo del Palio per circa 40 mila euro: circa 20 mila euro (di cui 10 mila solo nel 2019) per le varie iniziative coordinate dalla Pro Loco; 19 mila 500 euro (6500 l’anno) per il ripristino del prato del campo sportivo dove si svolge la corsa dei micci nel giorno del Palio; altri contributi minori a contrade che ne hanno fatto richiesta per organizzare piccoli eventi in occasione del Natale o della ricorrenza del patrono. Per dovere di cronaca aggiungo che la Pro Loco nel 2018 ha lasciato nelle casse comunali 1.000 euro che erano destinati all’acquisto di sordine per le chiarine delle contrade».

Le contrade parlano di costi fissi da dover sopportare. «Costi fissi in un anno di completa inattività? Parliamone, vediamo di cosa si tratta», aggiunge il consigliere Bonin. «Se il riferimento è agli affitti delle sedi posso dire che chi ha partecipato ai bandi comunali, dovuti per legge, ha beneficiato di canoni ben più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato. Semmai il problema della sede si è posto e si pone tutt’ora per quelle associazioni – una quindicina – che avevano una stanza nel Palazzo Civico, chiuso per inagibilità. Il disagio è comprensibile, ma varando un piano senza precedenti di verifica delle vulnerabilità sismiche degli edifici comunali abbiamo dato un segnale inequivocabile di quale sia stata la nostra scelta prioritaria: la sicurezza dei cittadini. Tutte le associazioni hanno comunque potuto mantenere nel Palazzo i rispettivi spazi ad uso magazzino e la Pro Loco è stata l’unica ad aver ottenuto una sede alternativa per le riunioni nell’ex sala di lettura di Querceta, in condivisione con il Gruppo Palio dei Micci. È vero che la convenzione scade a fine anno, ma davvero il presidente della Pro Loco pensa che il sindaco non abbia previsto di concedere una proroga?».

«Ho letto che le prove degli sbandieratori non sono possibili perché mancano i soldi per sanificare le bandiere», continua il consigliere Bonin. «Non è corretto. Nella prima fase della pandemia il Gruppo Palio dei Micci ha posto la necessità di un protocollo per garantire gli allenamenti di musici e sbandieratori. Abbiamo letteralmente fatto lo slalom fra le prescrizioni dei vari Dpcm, trascorso ore al telefono e in chat, coinvolto i settori comunali Ambiente e Protezione Civile e attivato un confronto con le forze dell’ordine. Alla fine il protocollo è stato realizzato. Abbiamo individuato l’area per gli allenamenti; deciso giorni e orari. Il Gruppo Palio ha potuto iniziare la propria attività ed ha gentilmente messo il protocollo a disposizione di tutte le contrade, come riferimento per i rispettivi allenamenti. Non c’è obbligo di particolari sanificazioni delle bandiere: è sufficiente che ogni atleta igienizzi l’impugnatura della propria all’inizio e alla fine degli allenamenti. Però, per favore, non paragoniamo questo fastidio all’obbligo che hanno le società sportive di sanificare le palestre ogni volta che svolgono un allenamento; non biasimiamo il Comune se ha deciso di erogare un contributo a chi deve sostenere questi costi. Oltretutto, ben sappiamo che i ragazzi impegnati nella ginnastica artistica, nel calcio o nel volley sono in molti casi gli stessi che fanno attività con le contrade. Il Comune pensa a loro, al di là della casacca che indossano in un dato momento della giornata. È a loro vantaggio che impiega le risorse».

«Esempi di collaborazione e di disponibilità verso il mondo del Palio potrei farne altri», conclude Francesca Bonin. «Potrei ricordare che quando si è trattato di affrontare il problema dei rumori dei musici ci siamo mossi in sinergia con i gruppi delle varie contrade cercando di volta in volta soluzioni diverse per scongiurare il fermo delle attività. Per il mondo del Palio noi ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci. Pro Loco e contrade vogliono di tanto in tanto pungolarci? Lo facciano, lo accettiamo di buon grado nello spirito di una collaborazione sempre più proficua».