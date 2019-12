il sindaco Riccardo Tarabella ai dipendenti comunali in occasione del Natale: «Diamo il meglio di noi stessi

il sindaco Riccardo Tarabella ai dipendenti comunali in occasione del Natale: «Diamo il meglio di noi stessi a vantaggio della comunità che amministriamo»

Si è tenuto questa mattina in Municipio a Seravezza il consueto scambio di auguri fra l’Amministrazione comunale e i dipendenti dell’ente. Il sindaco ha espresso la propria soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici e ha letto un passaggio della lettera che l’arcivescovo di Pisa monsignor Giovanni Paolo Benotto ha inviato a tutti i sindaci in occasione del Natale.

Nel messaggio si sottolinea la necessità di attuare un cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità, affinché la pace sia davvero la cifra che guida ogni rapporto interpersonale e sociale per la salvaguardia e la promozione della dignità di ogni persona e la crescita armoniosa del bene comune. «Con questo spirito, riconoscendo negli altri non degli avversari ma persone con cui collaborare e costruire qualcosa di utile, cerchiamo di dare il meglio di noi

stessi a vantaggio della comunità che amministriamo», ha detto il primo cittadino.