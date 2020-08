Covid 19: il sindaco Pietrasanta preoccupato, i giovani reticenti all’uso mascherina

“I giovani e giovanissimi non indossano la mascherina né prima delle 18.00 né dopo le 18.00 Sono loro che mi preoccupano di più in questo momento. Sembra che le regole, per loro, non valgano. Sono reticenti.

Le statistiche sono chiare: l’età media si sta abbassando rapidamente. Sono i soggetti più a rischio perché non hanno consapevolezza del pericolo e degli effetti collaterali per chi vive con loro e penso agli anziani e ai soggetti in precarie condizioni di salute. La loro leggerezza può costarci cara. I genitori devono darci una mano a far comprendere l’importanza vitale di indossare i dispositivi ed evitare soprattutto assembramenti”: è il commento del sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti in merito all’ultimo bollettino epidemiologico dell’Istituto Superiore d Sanità.

Il primo cittadino di Pietrasanta commenta anche l’ultimo report settimanale della Versilia che conferma la sua tesi iniziale: “degli undici contagiati registrati in questa settimana in Versilia, più della metà, quindi sette, sono legati a rientri da vacanze all’estero principalmente Spagna e Grecia.

Se il Governo avesse agito con prudenza, senza limitare la libertà, ma obbligando chi entra ed esce dal paese a fare test obbligatori e a restare in casa fino al risultato, oggi il quadro sarebbe meno fosco. Quei sette contagiati probabilmente non ci sarebbero e così i casi collegati”.