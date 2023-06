Il sindaco Pardini riceve a Palazzo Orsetti il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli

Oggi pomeriggio (29 giugno) il sindaco di Lucca Mario Pardini ha ricevuto a Palazzo Orsetti la visita del sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri Giorgio Silli, che si è intrattenuto a colloquio con il primo cittadino prima di incontrare i cittadini in piazza San Salvatore. È stata l’occasione per affrontare il tema dei legami internazionali fra la città, il Ministero ed i paesi esteri, nel solco di azioni promozionali collegate principalmente ad eventi come Lucca Comics & Games ed a realtà come l’Associazione Lucchesi nel Mondo. Silli nel corso della sua visita ha avuto infatti modo di incontrare sia l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi, che la presidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco.