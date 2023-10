Il sindaco Pardini e l’assessore Barsanti hanno ricevuto una rappresentanza di genitori degli allievi Real Academy

Questa mattina il sindaco Mario Pardini, l’assessore allo sport Fabio Barsanti, il segretario generale Fulvio Spatarella e la dirigente del settore sport Paola Angeli hanno ricevuto a Palazzo Orsetti una rappresentanza dei genitori degli allievi della Real Academy – la scuola di calcio ospitata nel campo di San Cassiano a Vico dopo le vicende che hanno determinato la risoluzione della concessione dell’impianto comunale al gestore.

Il sindaco, l’assessore, segretario e la dirigente – dopo aver ascoltato le richieste dei genitori – hanno espresso l’impegno dell’amministrazione e illustrato le possibilità di ospitare gli allievi delle scuole di calcio in altri impianti comunali e in particolare San Vito e Santa Maria a Colle. Sul campo di Santa Maria a Colle così come su quello di Sant’Anna sarà presto attivata una concessione temporanea con gli enti di promozione sportiva che si sono resi disponibili per lo svolgimento della stagione calcistica 2023-2024.

L’amministrazione comunale trova nuovamente conferma della correttezza del suo operato dopo l’ordinanza di oggi del Tribunale Amministrativo Regionale che respinge per la seconda un’istanza di sospensione.

L’amministrazione resta in attesa della sentenza di primo grado e sottolinea come i provvedimenti assunti fossero del tutto dovuti, inderogabili e necessari alla tutela del bene pubblico di fronte alle reiterate e gravi irregolarità avvenute nell’ultimo anno di gestione, azioni non scongiurate dai solleciti e ripetuti richiami e tentativi di dialogo. La via giudiziaria-amministrativa intrapresa dal gestore per impugnare la risoluzione del contratto ha solo reso molto più lento il percorso necessario a eliminare le irregolarità e restituire l’impianto alla pubblica fruizione.