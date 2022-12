Il sindaco Murzi revoca l’incarico all’assessora Seveso

Forte dei Marmi – Questa mattina il Sindaco Bruno Murzi ha avuto un lungo colloquio con l’Assessore Simona Seveso la quale gli ha manifestato la volontà di attuare un percorso di tutela personale rispetto ad alcune affermazioni pubblicate sulla stampa e da lei ritenute lesive

Si è conclusa, politicamente parlando, nel peggiore dei modi la vicenda legata allo sportello dello psicologo del comune di Forte dei Marmi. Il sindaco Bruno Murzi ha infatti revocato l’incarico a Simona Seveso, assessora con delega al sociale, dopo che la vicenda ha assunto contorni che sono andati al di là del semplice mal costume nell’affidamento del servizio alla fidanzata del figlio dell’assessora, con l’emergere di documenti da cui i vertici dell’associazione Auser Verde soccorso argento – che avrebbe dovuto gestire il servizio – si sono dichiarati estranei.

Già nella giornata di venerdì il sindaco, per tutelare in maniera ancora maggiore il comune, aveva portato tutta la documentazione relativa alla vicenda al commissariato di polizia, per mettere a conoscenza dei fatti l’autorità giudiziaria.

Difficile a questo punto, un eventuale rientro in giunta della Seveso, anche se dovesse emergere la sua estraneità ai fatti. Il sindaco ha rilevato le sue deleghe e sta valutando i nomi a cui affidarle per il proseguo del mandato.

fonte noitv