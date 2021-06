Questa mattina (venerdì) il sindaco Luca Menesini ha ricevuto nella sede comunale Maia Papeschi, atleta capannorese di 10 anni, che per quattro volte si è aggiudicata il titolo di campionessa regionale toscana di pattinaggio artistico a rotelle vincendo gare di Federazione (FISR), UISP e AICS, qualificandosi per le fasi nazionali, il Trofeo delle Regioni, che si terrà a settembre. Maia, che gareggia nella categoria Esordienti B, fa parte della Polisportiva Pontedera Bientinese e pratica il pattinaggio artistico a rotelle da oltre tre anni.

Il sindaco Menesini si è complimentato con la giovane atleta per gli importanti risultati conseguiti augurandole di ottenere tanti altri successi