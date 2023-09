IL SINDACO MENESINI HA RICEVUTO IN COMUNE LA PILOTA CAPANNORESE DI RALLY SABRINA MOSCARDINI

Ieri mattina (mercoledì) il sindaco Luca Menesini ha ricevuto nella sede comunale Sabrina Moscardini l’unica pilota donna di rally di Capannori con licenza Aci accompagnata dalla copilota Martina Micheloni, sua figlia e dal marito Stefano Micheloni e dalle colleghe di lavoro Viviana Bertolacci e Rita Napoli entrambe appassionate di Rally e sue sostenitrici. Dopo aver frequentato nel 2017 il corso per navigatore presso la Squadra Corse Città di Pisa, Sabrina Moscardini ha esordito nel rally come navigatrice al Rally di Casciana Terme 2021 cogliendo la vittoria di classe affiancando l’esperto pilota Alessio Lucchesi su una MG ZR 105. Successivamente è divenuta pilota ed ha gareggiato per la prima volta nel 2022 al Rally di Casciana Terme salendo sul podio. All’inizio di settembre 2023 insieme alla figlia Martina Micheloni ha partecipato al Rally di Casciana Terme con una Rover MG classe N1 dove ha ottenuto il secondo posto nella categoria ‘classe’. Orgogliosa di essere capannorese la pilota di rally ha apposto sulla sua auto lo stemma del Comune di Capannori.

Il sindaco Menesini si è complimentato con Sabrina Moscardini e Martina Micheloni per aver deciso di praticare uno sport da sempre prettamente maschile raggiungendo risultati importanti e per promuovere Capannori durante la loro attività sportiva.