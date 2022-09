Il sindaco Menesini ha ricevuto in Comune alcuni atleti delle Nazionali Juniores e Senior di Aeromodellismo a volo libero

Questa mattina (mercoledì) il sindaco Luca Menesini ha ricevuto in Comune alcuni giovani atleti della Nazionale Juniores e della Nazionale Senior di aeromodellismo a volo libero di cui è commissario tecnico il capannorese Benito Bertolani, pluricampione di aeromodellismo in varie categorie. I giovani sono reduci dalla partecipazione ai Campionati Mondiali Juniores 2022 cat F1A-B-P Volo Libero dove hanno gareggiato nella categoria F1B (modelli a trazione elastica) svoltisi nel mese di luglio in Bulgaria, nella cittadina di Pordim, e ai Campionati Europei di volo libero CAT, F1A-B-C svoltisi in agosto a Prilep, in Macedonia.

Ai campionati mondiali Juniores il 17enne di Capannori Jacopo Pegonzi ha registrato un ottimo risultato ottenendo il 5° posto individuale, mentre ai campionati europei tutti e tre gli atleti della nazionale capitanata da Fabrizio Ceccarini sono andati in finale su circa 100 partecipanti piazzandosi così tra i primi 12. Della Nazionale Juniores fanno parte Jacopo Pegonzi, Djonis Tahiri e Mandrit Tahiri tutti di Capannori, mentre della Nazionale Senior, nella categoria F1A veleggiatori fanno parte Federico Vassallo, Samuele Vassallo e Vittorio Brussolo e nella categoria F1B modelli a trazione elastica fanno parte Jacopo Pegonzi, Silvano Tonetti e Renato Nicosia. Nella categoria F1C modelli a motore endotermico ai Campionati Europei ha partecipato solo Giorgio Venuti.

Il sindaco Menesini si è complimentato con i ragazzi delle due Nazionali per i positivi risultati raggiunti e con il commissario tecnico Benito Bertolani per la passione e la competenza con cui da anni segue e prepara questi giovani.