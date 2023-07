IL SINDACO MENESINI HA RICEVUTO I RAPPRESENTANTI DELLA POLISPORTIVA CAPANNORI

Il sindaco Luca Menesini ha ricevuto ieri (giovedì) nella sede comunale la Polisportiva Capannori in occasione del passaggio dalla seconda alla prima categoria della prima squadra di calcio che ha vinto i play off inter-girone e che lo scorso anno fu promossa dalla terza alla seconda categoria, ottenendo quindi due promozioni in due anni. All’incontro erano presenti il presidente della polisportiva Capannori Alberto Bernicchi, il direttore sportivo Jacopo Pastore, l’allenatore Gianluca Paoli, il direttore generale della società Polisportiva Capannori Leonardo Pacini, Andrea Piazzolla, membro del Cda insieme ad alcuni giocatori. La Polisportiva Capannori che è attiva nei settori del calcio, del basket e della pallavolo è una società in espansione con circa 350 aderenti tra atleti e tesserati.

Per la prossima stagione la Società promuoverà un progetto di sensibilizzazione sociale e di avviamento allo sport dando la possibilità ai bambini nati nel 2017 e 2018 di provare e nel caso di iscriversi gratuitamente allo sport che preferiscono.

Il sindaco Menesini si è complimentato con tutto lo staff della società e con i giocatori per l’ottimo risultato raggiunto augurando loro di proseguire sull’ottima strada intrapresa e di raggiungere mete sempre più ambiziose.