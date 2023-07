IL SINDACO LUCA MENESINI IN VISITA ALL’AZIENDA ‘CECCHINI DESIGN’

Giovani assunti dopo il percorso formativo ‘Just in Time’

L’azienda fa parte della rete del Calzaturiero ‘Tuscany4Shoes’



Circa cento dipendenti, di cui 25 stabilizzati a seguito dell’esperienza formativa fatta in azienda grazie al progetto di inserimento lavorativo ‘Just in Time’ curato da Copernico, agenzia formativa di Cna.

Questa è la storia di Cecchini Design, azienda del Segromignese facente parte della rete del Calzaturiero nata nel 2020 grazie alla sinergia fra imprese, Comune di Capannori e Camera di Commercio, che sta puntando a diventare la prima azienda della zona a produrre prodotti di pelletteria.

Nei giorni scorsi il sindaco Luca Menesini, insieme alla consigliera con delega alla rete del calzaturiero Lia Miccichè e al coordinatore della rete ‘Tuscany4Shoes’ Roberto Lenci, sono andati a far visita all’azienda, guidata da Serena Cecchini.



“Ho visitato con piacere questa ditta che ha sede nel Capannorese – dice il primo cittadino Menesini – perché è importante da un lato verificare che i progetti di inserimento lavorativo siano utili al lavoratore e alle imprese, dall’altro per comprendere sempre di più come supportare le aziende del nostro territorio che, con coraggio, stanno interpretando il cambiamento dei tempi. Cecchini Design dimostra che i percorsi formativi messi in campo da Cna sono positivi e dall’altro che con passione, professionalità e coraggio si possono superare le difficoltà di questo periodo storico. La rete del calzaturiero che abbiamo contribuito a far nascere durante la pandemia punta proprio a questo: aiutare le aziende del calzaturiero a fare quel salto di qualità che siamo tutti sicuri che, ben supportati, potranno fare. Intanto grazie alla rete c’è più attenzione alle opportunità che dà l’Europa alle imprese. A livello locale, invece, pensiamo al coinvolgimento della Regione Toscana per una valorizzazione di ‘Tuscany4Shoes’, rete nata al parco scientifico di Segromigno in Monte e che può costituire un nuovo polo all’avanguardia a livello toscano. Competenze e capacità ci sono. Il gioco di squadra potrà fare il resto”.

Durante la visita, il sindaco e la consigliera Miccichè hanno potuto vedere le varie fasi del lavoro e parlare con un rappresentante dei giovani lavoratori assunti a seguito del progetto formativo ‘Just in Time’, per ascoltare anche il loro punto di vista, che ha confermato l’utilità del percorso e la sua valenza per l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro.