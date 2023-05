IL SINDACO LUCA MENESINI E L’ASSESSORE CECCHETTI: “IL GOVERNO NON USI LA LOGICA DEI NUMERI, SI TRATTA DEL BENESSERE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE”

Rischio accorpamento classi in alcune scuole di Capannori

IL SINDACO LUCA MENESINI E L’ASSESSORE CECCHETTI: “IL GOVERNO NON USI LA LOGICA DEI NUMERI, SI TRATTA DEL BENESSERE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE”

Per gli amministratori di Capannori tagliare sulla scuola equivale a tagliare sul futuro



“Il Ministero della Pubblica Istruzione fermi lo scempio delle classi pollaio che rischiano di formarsi per il prossimo anno scolastico in alcune scuole del nostro territorio, in particolare alla primaria di Lammari, alla primaria e all’infanzia di Marlia e alla primaria di Pieve San Paolo.

Quando si tratta di bambini e bambine non si può procedere con il righello in mano, come sta facendo il Governo. Ci vuole flessibilità e sensibilità, soprattutto per garantire a tutti i bimbi e a tutte le bimbe quel diritto allo studio di cui parla la nostra Costituzione”.



È senza giri di parole l’attacco che il sindaco Luca Menesini e l’assessore alla scuola del comune di Capannori fanno al Ministro, in merito all’accorpamento di alcune classi per mere questioni numeriche, che porterebbe al formarsi di classi di 29 alunni, mentre oggi sono fra i 15-20 alunni.



“Anche in passato c’è stato il timore di accorpamenti – proseguono Menesini e Cecchetti – ma abbiamo sempre ottenuto la deroga. La scuola è un luogo fondamentale per la crescita dei nostri figli e non può seguire logiche alla meno. Noi Comuni abbiamo dimostrato ai governanti di Roma di saper trovare soluzioni in tempi celeri durante il Covid e ogni anno all’apertura delle scuole. Oggi, sulla questione del numero di alunni in classe, tocca a loro dimostrare di comprendere la nostra voce e che con classi di 29 non si garantisce a tutti gli studenti lo stesso accesso all’apprendimento, che invece va assolutamente garantito. Alla primaria di Lammari e alla primaria di Pieve San Paolo, addirittura, si vorrebbero accorpare delle classi già in essere, una cosa mai vista prima. Le nostre scuole, grazie ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico, assicurano una qualità alta della didattica. Classi di 29 non permetterebbero di mantenerla e vorrebbe dire compiere una scelta a svantaggio dei bambini. A Capannori, inoltre, da anni stiamo portando avanti il Patto per la scuola, che rende la scuola una componente attiva della società, insieme al Comune e alle tante associazioni del territorio. Un valore in più, che dà ai ragazzi e alle ragazze più opportunità di conoscere, comprendere, imparare. La scuola è disciplina e creatività allo stesso tempo, ed è importante che tale rimanga perché forma gli alunni non solo professionalmente, ma anche dal punto di vista sociale ed umano.

Sciupare tutto questo sarebbe una scelta gravissima, che ci auguriamo il Governo non compia.

Chiediamo anche alla Regione Toscana di unirsi al nostro appello al Governo affinché si evitino accorpamenti in base ai numeri e si scelgano soluzioni adeguate per i nostri bambini e le nostre bambine.

Scriveremo lettere ufficiali al Ministro della pubblica istruzione e anche alla presidenza del Consiglio dei ministri: la scuola va valorizzata e supportata, non sgretolata. Tagliare sulla scuola è tagliare sul futuro e noi ci opporremo in ogni sede”.

--