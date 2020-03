Il sindaco Fornaciari fa arrivare a casa di tutti i cittadini di Porcari le mascherine protettive

Il sindaco di Porcari ha stretto un accordo con l’azienda porcarese Pack Service per dotare tutta la popolazione di mascherine in grado di aumentare il livello di protezione dei cittadini.

“Siamo nel momento più critico di questa emergenza e ritengo necessario fare tutto ciò che posso per garantire ai miei concittadini la sicurezza e la protezione” esordisce Leonardo Fornaciari.

“Sono in contatto con il titolare della Pack Service dal 12 marzo scorso per arrivare a dotare tutti i Porcaresi di mascherine. In seguito al suggerimento anche della minoranza, che ho apprezzato perché spinta dalla voglia di combattere tutti insieme questo nemico invisibile, ho capito ancora di più che la mia idea iniziale sarebbe stata una misura ulteriore per far sentire i cittadini al sicuro” precisa il sindaco.

Sono pronte, quindi, 20.000 mascherine in doppio strato protettivo che verranno recapitate direttamente a domicilio senza lasciare nessuno indietro. Ogni famiglia avrà un kit di 5 mascherine da usare per le uscite di estrema necessità.

Conclude Fornaciari: “La pandemia è uno scenario tristemente nuovo per tutti noi. Le misure restrittive daranno e mostreranno i loro benefici. Da primo cittadino di questa comunità sono fiero di come tutti hanno risposto all’appello di responsabilità e coesione. Una precisazione, però: non voglio che le mascherine siano un alibi per poter uscire, ma solo una difesa in più a disposizione di tutti per le estreme necessità. Continuiamo a restare in casa per il bene di tutti”.