il Sindaco e la Vice Sindaco di Castelnuovo di Garfagnana hanno incontrato Marta Ferranti del Gruppo Scout

Il venticinquesimo Jamboree, il raduno mondiale degli scout, si terrà in Corea del Sud, dall’1 al 12 agosto 2023, a SaeManGeum; ogni partecipante al #Jamboree2023 è un ambasciatore del proprio Gruppo di appartenenza e della propria Città e Regione; per questo il Sindaco e la Vice Sindaco di Castelnuovo di Garfagnana hanno incontrato Marta Ferranti del Gruppo Scout Castelnuovo Garfagnana 1 che sarà presente al jamboree: per condividere con lei le emozioni nel ricoprire questo ruolo e portare un po’ della nostra Città in Corea del Sud.