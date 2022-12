Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona: “Una certa opposizione non fa bene alla comunità di Stazzema”

Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona: “Una certa opposizione non fa bene alla comunità di Stazzema”

Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona commenta l’attacco del capogruppo di Stazzema 360° Giovanni

Sugar Ray Boccoli che parlando del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 parla di comune allo sbando.

“A Stazzema oltre una minoranza che pungola e stimola l’amministrazione senza risparmiare critiche”,

commenta il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, “abbiamo anche una minoranza distruttiva che

subito dopo aver preso i voti dei cittadini con un altro simbolo, ha deciso di formare un gruppo a sé. Il

capogruppo di quella minoranza distruttiva che siede sui banchi dell’opposizione a Stazzema dimostra

un analfabetismo amministrativo. Le critiche sono scomode, fastidiose, ma quelle fatte con il solo

scopo distruttivo sono solo puerili, sciocche e non aiutano la comunità. Si grida che il comune di

Stazzema sia allo sbando quando si approva il Bilancio di previsione entro il 31/12 che è invece

sintomo del fatto che si mette in condizione gli uffici di lavorare sin dai primi giorni dell’anno. Chi ci

rivolge le critiche è chi durante la seduta scambia i numeri del rendiconto con quelli del bilancio di

previsione. Non riesce neppure a leggere nel bilancio il trasferimento delle risorse della Regione

Toscana per un opera strategica, storica, come quella del collegamento tra Farnocchia e Sant’Anna che

ridisegnerà tutti gli itinerari di accesso al Parco Nazionale della pace. Un’opera che l’opposizione seria

che è critica politicamente nei confronti della maggioranza, ha salutato positivamente così come gli

investimenti nell’edilizia scolastica. L’assurdità degli attacchi non avrebbe meritato una risposta perché

certe affermazioni non meritano nè attenzione, nè tempo, ma lo faccio perché è necessario ripristinare

la verità. Stazzema è un piccolo comune, non è allo sfascio, riesce ad intercettare finanziamenti

importanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e respingo queste critiche che arrivano da chi

a Stazzema non ha mai vissuto neppure un secondo. Stazzema non aspetta l’uomo della provvidenza,

abbiamo giovani donne e uomini capaci di rappresentare il nostro territorio e che non lo vivono come

terra di conquista per velleità personali. I numeri dicono che il bilancio di previsione è stato approvato

entro il 31/12 con i pareri tecnici dovuti. Sappiamo che dobbiamo migliorare e già nel 2023 ci saranno

più risorse nella manutenzione ordinaria del territorio comunale. Al collasso non c’è il comune di

Stazzema, ma qualche vanitoso incapace di gestire anche una associazione, dovendosi dimettere prima

della conclusione del mandato, e che eppure nutre l’ambizione di gestire il Comune di Stazzema ? Ne

facciamo a meno grazie” .

Stazzema, 28 dicembre 2022