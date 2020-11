Il sindaco di Stazzema Maurizio Verona scrive all’assessore alla Sanità “Più vaccini per i nostri anziani”

Il sindaco di Stazzema Maurizio Verona scrive all’assessore alla Sanità “Più vaccini per i nostri anziani”

Il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona ha scritto all’ Assessore alla Sanità della Regione Toscana Simone Bezzini chiedendo un impegno per inviare un maggior numero di vaccini per proteggere la fascia più anziana della popolazione.

“Da alcuni giorni si sta svolgendo la campagna di vaccinazione che interessa le fasce più a rischio della popolazione”, scrive il Sindaco di Stazzema, “ed emerge da molte parte la necessità di una campagna a tappeto per preservare chi, già alle prese con altre patologie o avanti con l’età, non debba trovarsi scoperto di fronte all’influenza in un periodo in cui anche ammalarsi diventa un grande problema, dovendo ridurre al minimo gli accessi agli ospedali alle prese con la battaglia contro il Covid 19.

“Sono il sindaco di un Comune montano”, continua Verona, “17 frazioni, in cui l’età media della popolazione è notevolmente avanzata ed in cui funziona ancora un sistema di comunità molto forte. Un medico di base si è rivolto a me per sollecitare un intervento della Regione per fornire dosi aggiuntive del vaccino, almeno un 30% in più, per proteggere la popolazione anziana dei nostri borghi. In questa fase, come accade, gli anziani sono la fascia maggiormente a rischio di fronte al presentarsi dell’influenza stagionale cui si somma quest’anno il rischio Covid che ha stravolto anche la possibilità dei medici di base di essere vicini e presenti alle richieste di questi pazienti: il vaccino è quest’anno un qualcosa che non può mancare a queste persone. I nostri anziani sono la memoria di questo Comune, ne sono la storia e la ricchezza con il loro bagaglio di conoscenza e il loro amore per i borghi che li ha portati a voler vivere sempre qua. Ho il dovere di proteggerli e chiedo un rapido intervento perché arrivino in tempi brevi le dosi di vaccino che consentirebbero di intervenire in modo efficace”.

Stazzema, 13 novembre 2020