Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona partecipa alla cerimonia in ricordo delle Fosse Ardeatine e partecipa all’incontro delle comunità martiri

‘Lavorare assieme per la memoria’

Il sindaco di Stazzema Maurizio Verona ha partecipato alle celebrazioni del 24 marzo per ricordare le 335 vittime delle Fosse Ardeatine, eccidio compiuto a Roma dall’esercito dai nazisti. Alla manifestazione erano presenti le massime autorità dello Stato, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i presidenti delle Camere e vari rappresentanti del Governo. Il Sindaco di Stazzema ha quindi, incontrato il sindaco di Roma Gualtieri invitandolo a Sant’Anna di Stazzema per prossime manifestazioni comuni o per accompagnare i ragazzi come è stato fatto in passato con le visite di altri suoi predecessori. A margine della cerimonia è stata deposta una corona alla lapide distrutta dal vento il 5 marzo 2015 e recuperata in collaborazione con il Liceo Artistico Stagio Stagi di Pietrasanta sotto la supervisione prima del compianto professor Claudio Marchetti e dopo la sua scomparsi dal prof. Giansanti con un contributo del Rotary Versilia. I rappresentanti della delegazione di Sant’Anna composta oltre che dalla delegazione del Parco e del Comune anche dalla associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema, ha partecipato ad un incontro promesso presso il Municipio VIII di Roma dall’Anfim di Roma in cui si è stretto un patto con altre comunità ferite, Marzabotto, Roma, Civitella, Capriglia ed altre per una azione per far conoscere i luoghi della memoria come luoghi formativi nel percorso scolastico.

‘Anche ieri il massimo rappresentante del Governo ha generato l’ennesima confusione sulla matrice di queste stragi’, commenta il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ‘alle Fosse Ardeatine le vittime furono scelte con cura anche dalle autorità fasciste come risposta all’attentato in via Rasella. Erano italiani ed antifascisti. Ancora una volta si stravolge la storia e se ne fa un uso politico: le comunità che rappresentiamo hanno il dovere di reagire a questo e fare cultura con la forza che questi luoghi hanno. Presto approveremo un progetto per portare tutte le scuole del nostro territorio a Sant’Anna di Stazzema per far conoscere i fatti e dare strumenti ai nostri ragazzi. In questi giorni accadono fatti terribili: una preside viene richiamata per un appello a non essere indifferenti, c’è stato un pestaggio di matrice fascista davanti ad una scuola. Il 18 aprile sarò dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, per chiedergli di dare gambe al percorso per la legge di iniziativa popolare antifascista. Ci sono dei segnali da dare, non c’è più’.

Stazzema, 25 marzo 2023