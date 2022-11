Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona incontra i vertici di GAIA

“Soddisfazione per la progettualità in corso, adesso gli interventi”

Il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona ha incontrato il presidente di Gaia Vincenzo Colle, il direttore generale Paolo Peruzzi e il consigliere del Cda, Simone Tartarini. Nell’incontro è stato fatto il punto della situazione sull’impegno del gestore idrico Gaia per quanto riguarda la fognatura nera sul territorio del comune di Stazzema. La direzione di Gaia ha presentato i progetti che sono in corso ed ha informato il sindaco sullo stato degli stessi che sono stati utilizzati per partecipare ad alcuni bandi perché essi possano essere finanziati. GAIA ha illustrato le priorità che sono quelle al momento di potenziare salvaguardare il servizio idrico relativo all’intero bacino gestito da Gaia, con la prospettiva per quanto attiene il Comune di Stazzema anche di sviluppare un servizio di fognatura nera di cui il territorio è di fatto privo. Il progetto è quello di inserire lo sviluppo della rete fognaria a Stazzema in un processo più ampio di investimenti che devono riguardare anche il territorio di Forte dei Marmi e Seravezza.

“Innanzi tutto, ringrazio il presidente, il direttore, il consigliere”, commenta il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, “per essere venuti qua a Stazzema per fare il punto della situazione e i tecnici che li hanno accompagnati per aver illustrato in modo dettagliato i progetti per i quali si è già chiesto un finanziamento. Se non fosse possibile arrivare adesso ad un più complessivo intervento che riguarderebbe anche i comuni limitrofi, Gaia ha mostrato la disponibilità a valutare anche l’opportunità di realizzare micro impianti diffusi nelle diverse frazioni per raggiungere il risultato. Ci siamo lasciati con esigenza e con l’impegno di rincontrarci tra un mese per capire se in questo periodo intanto vi sono state risposte positive ai progetti presentati per ottenere i finanziamenti per i progetti già in essere, o se siano in vista altre risorse o finanziamenti dello Stato oppure se Gaia dovrà intervenire con risorse proprie. È necessario non dimenticare la montagna da cui le acque arrivano. Ho apprezzato la volontà e la determinazione del Presidente di affrontare in maniera concreta le problematiche del territorio che gli ho sottoposto”.