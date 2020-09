Il Sindaco di Stazzema: “Le due sezioni dell’Infanzia in spazi diversi ed in ottemperanza delle prescrizioni. Evitiamo allarmismi”

Come precedentemente annunciato tutto pronto per l’inizio dell’anno scolastico a Stazzema per ogni ordine e grado: anche per le due sezioni della scuola dell’Infanzia che sono state collocate all’interno del plesso di Pontestazzemese, quelle di Ruosina e Mulina di Stazzema. Verranno conservate le due sezioni in attesa che arrivi il finanziamento che consentirà di demolire e ricostruire il plesso di Mulina di Stazzema che solo temporaneamente sarà a Pontestazzemese.

“E’ errato far passare il messaggio che ci saranno due sezioni di materna che conviveranno in spazi unici”, commenta il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, “perché l’Amministrazione ha predisposto spazi diversi per le due sezioni in una struttura rinnovata che sarà inaugurata con il nuovo anno scolastico. Una struttura più grande, più bella, più sicura in cui sono stati approntati due spazi separati per i bambini, con servizi igienici separati e con spazi comuni concordati con le istituzioni scolastiche e rispettosi della normativa. Le speculazioni sulla testa dei nostri bambini sono fastidiose e generano solo confusione: abbiamo svolto incontri con le istituzioni scolastiche, i responsabili della sicurezza, perché il ritorno a scuola fosse garantito nelle condizioni migliori per la didattica e soprattutto per la salute degli alunni e delle alunne. Non cerchiamo applausi da parte dell’opposizione, ma chiediamo di non ingenerare confusione: nei genitori a cui garantiamo che sono stati rispettati tutti i protocolli previsti dal MIUR. Avere una scuola nuova, più grande e più efficiente è per noi motivo di soddisfazione perché rispetto ad altre amministrazioni che sono alle prese con problemi enormi per le riaperture, noi possiamo farlo nei modi e nei tempi giusti per una ripresa delle attività scolastiche nel modo più sicuro possibile”.