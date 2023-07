Il Sindaco di Stazzema: “La sicurezza dei cittadini priorità da sempre di questa amministrazione”

Intervento sulla viabilità di Gallena

Si interviene sulla viabilità di Gallena dove nei mesi scorsi si sono verificati danni alla pavimentazione stradale dovuti alle forti piogge e ai numerosi eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio e sulla zona, in particolare su un tratto di viabilità comunale soprastante un canale di scolo delle acque, dovuti ad una non più adeguata regimazione delle acque. Il territorio del Comune di Stazzema è prevalentemente montano presenta tutte le fragilità tipiche, con forte esposizione ai rischi di frane per smottamento o crollo di versanti, per perdita efficienza delle infrastrutture di regimazione delle acque meteoriche delle strade comunali. Tali dissesti, costituiscono ad oggi potenziali pericoli per la circolazione stradale soprattutto nella parte più a monte e si sono ulteriormente aggravati con il passare del tempo in modo irreversibile.

Il Comune ha cercato e trovato contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica per gli anni 2021-2024, come disposizione attuative PNRR Missione 2 Comp. 4 Inv.. 2.2 in cui sono confluiti gli investimenti per gli Enti Locali previsti dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi 29 e seguenti. L’obiettivo dell’intervento è il consolidamento del tratto di strada comunale di collegamento della frazione a seguito di dissesto idrogeologico e l’avvio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2023. Si tratta di un intervento economicamente consistente che consente di porre rimedio alla criticità che si era creata nella via di accesso alla frazione di Gallena.

“La Giunta ha approvato il progetto esecutivo”, commenta il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, “per il consolidamento del tratto di strada comunale di collegamento della frazione di Gallena a seguito di dissesto idrogeologico. Una buona notizia perché entro la fine dell’estate i cittadini potranno raggiungere il paese in sicurezza. La tipologia di intervento rientra tra quelli oggetto di contributo ai Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti nell’ambito del PNRR. La priorità è la sicurezza in ogni ambito è la priorità da sempre di questa amministrazione e continueremo a cercare fondi per le altre criticità per le quali abbiamo già i progetti”.

Stazzema, 7 luglio 2023