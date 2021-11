Il Sindaco di Stazzema chiede un incontro al presidente della Regione Toscana per realizzare il collegamento tra Farnocchia e Sant’Anna di Stazzema

Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona scrive al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per chiedere un sostegno perchè la realizzazione della viabilità di collegamento tra Farnocchia e Sant’Anna, che si inserisce nella linea identificata dalla Regione Toscana con la definizione di “progetto di paesaggio”, ossia come strumenti per dare attuazione al piano paesaggistico regionale PIT – PPR, venga finalmente realizzata. Ad oggi Sant’Anna si accede, attraverso l’unica viabilità che dalla Strada Statale Sarzanese, attraverso il territorio di Camaiore, porta al paese: la viabilità è stata oggetto in questi anni di un importante intervento di riqualificazione grazie alla Regione Toscana che ha reso l’accesso più facile e consentito alle persone residenti di avere una via sicura. Al Paese al tempo della strage si giungeva solo attraverso i boschi e i sentieri montani che furono percorsi dalle truppe nazifasciste: diverse mulattiere recuperate. Manca uno sbocco verso il territorio di Stazzema e Farnocchia alla cui storia Sant’Anna di Stazzema, sede del Parco Nazionale della pace, è legata in modo imprescindibile. Farnocchia dista da Sant’Anna non più di tre chilometri. Sin dal 1970 si è cercato di collegare il territorio di Stazzema, che si trova sul versante dietro il paese, con la frazione più vicina a Sant’Anna ovvero con Farnocchia: il progetto è iniziato grazie ad un finanziamento sulla misura 4.3.2 del PSR della Regione Toscana, ma va implementato e completato.

“Del collegamento Farnocchia-Sant’Anna si parla ormai da molti anni”, commenta il Sindaco Maurizio Verona, “e vi sono ragioni storiche e di memoria che legano Sant’Anna al resto del territorio che spesso rimane escluso per motivi di collegamento dai percorsi di conoscenza legati alle vicende storiche per ragioni logistiche che è necessario superare: la realizzazione di un collegamento tra il Paese di Farnocchia e il quello di Sant’Anna di Stazzema consentirebbe di avere una viabilità per l’accesso alternativa all’esistente che non è più in grado di assorbire in maniera adeguata l’afflusso di visitatori. Adesso abbiamo un progetto di collegamento tra i due paesi che consentirebbe un secondo tracciato di accesso a Sant’Anna. La Regione Toscana ha sempre sostenuto le attività di Sant’Anna di Stazzema. Oggi serve un aiuto concreto nella realizzazione di questa opera che lega i luoghi della memoria del versante di Stazzema, Mulina dove fu ucciso Don Fiore Menguzzo, Farnocchia e Pontestazzemese che sono i luoghi dove svolge il suo magistero e nacque Don Innocenzo Lazzeri, ucciso sulla Piazza di Sant’Anna di Stazzema. Sarebbe un risultato straordinario ed epocale per lo sviluppo della memoria di Sant’Anna, ma anche del territorio ”.

Stazzema, 12 novembre 2021