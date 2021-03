IL SINDACO DI PIETRASANTA (LU), CITTADINI HANNO ABBASSATO LA GUARDIA.

COVID: IL SINDACO DI PIETRASANTA (LU), CITTADINI HANNO ABBASSATO LA GUARDIA. PRONTO A METTERE A DISPOSIZIONE PALESTRE E PIAZZE PER VACCINAZIONE

Pietrasanta_“Ci troviamo esattamente nella stessa condizione di un anno fa con la differenza che abbiamo abbassato la guardia di fronte alla paura del contagio. Vedo un clima di rilassamento che non mi piace e che non ci porterà certo a ridurre il numero di malati ne al rischio, per ora scampato, di una Toscana in zona rossa. E’ questo l’aspetto che più mi preoccupa in questa delicata fase. Invito nuovamente i miei concittadini al rispetto rigoroso delle misure anti-contagio”: così il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti commenta i nuovi dati sulla circolazione del virus spinto anche dalle nuove varianti. Il primo cittadino di Pietrasanta entra nel merito anche del piano di vaccinazione. “Se ci sarà bisogno siamo pronti mettere a disposizione palestre e piazze per capillarizzare e velocizzare il piano di vaccinazione”.