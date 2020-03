Il sindaco di Massarosa supporta la campagna #mangiaitaliano

Il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini e la sua giunta sono andati stamani (6 marzo) a portare solidarietà e a fare qualche acquisto al mercato di Campagna Amica.

Il mercato settimanale di Coldiretti infatti, ospitato nella piazza Provenzali di Massarosa, ha portato anche a Massarosa la campagna “fiori anti paura e arance della salute” per contrastare la disinformazione, gli attacchi strumentali e la concorrenza sleale contro i prodotti enogastronomici che si è scatenata in seguito all’emergenza sanitaria sul coronavirus.

Sindaco e giunta sono andati a portare un sostegno concreto al florovivaismo locale, settore strategico per la Versilia che sta pagando duramente la paralisi dei consumi e dei mercati. Al primo cittadino e agli assessori è stata inoltre donata un’arancia per la campagna #Mangiaitaliano. “Il virus non ci ferma – ha detto il sindaco Alberto Coluccini – ed è quanto mai importante in questo momento fornire una giusta informazione e aiutare I prodotti italiani”.