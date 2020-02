IL SINDACO DI LUCCA – Vi prego di fare riferimento alle informazioni diffuse da fonti ufficiali e in particolare dall’ Azienda USL Toscana Nord Ovest.

In merito all’allarme coronavirus come presidente della conferenza zonale dei sindaci della piana di Lucca sto seguendo l’evolversi della situazione in Toscana. Vi prego di fare riferimento alle informazioni diffuse da fonti ufficiali e in particolare dall’ Azienda USL Toscana Nord Ovest.

no, Lucca, Massa Carrara, Pisa. Subito dopo provvederò alla convocazione della conferenza dei sindaci della piana di Lucca per condividere assieme eventuali iniziative o provvedimenti e diffondere le informazioni alla cittadinanza. Ricordo il numero attivato dalla Asl Toscana nord ovest 050-954444 (dalle 8 alle 20 con personale e dalle 20 alle 8 con segreteria telefonica), a cui rispondono medici della sanità pubblica. Questo numero è dedicato solo per la segnalazione obbligatoria di contatti con eventuali casi confermati di Covid-19 e rientri dalle aree a rischio negli ultimi 14 giorni. Tutte le altre chiamate sono improprie perché intasano le linee, impedendo di trovare libero a chi deve obbligatoriamente telefonare per le segnalazioni. Domani alle ore 10 sarò a Pisa assieme ai rappresentanti dei territori che fanno parte delle province di Livor