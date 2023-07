Il Sindaco di Cecina beccato in auto con la cocaina: “Mi curerò!”

Il sindaco di Cecina trovato in auto con cocaina: “Chiedo scusa, mi curerò”

Nella serata di lunedì, durante alcuni controlli dei carabinieri di Riparbella, provincia di Pisa, il sindaco Samuele Lippi è stato fermato con una dose di cocaina in auto: “Sono inciampato ma voglio rialzarmi” ha dichiarato il primo cittadino attraverso un post di Facebook

“Sono inciampato ma voglio rialzarmi e con coraggio ho deciso di intraprendere un percorso che mi permetta di prendermi cura di me”. Affida a un post di Facebook i suoi pensieri, ma per ora non si è sentito voci di dimissioni.

Per il primo cittadino è scattata la segnalazione alla Prefettura e il ritiro della patente.

Lunedì 17 luglio i carabinieri di Riparbella, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato Lippi procedendo a un sequestro di droga, una piccola quantità di cocaina. Il primo cittadino di Cecina, già segretario territoriale del Partito Democratico, ha raccontato l’episodio anche in giunta comunale, prima di chiarire la sua posizione attraverso un lungo post sul proprio profilo Facebook.

“Stanno circolando molte voci su vicende private che mi sarebbero accadute in questi giorni – scrive Lippi – Ciò che è successo è una vicenda strettamente personale, che non ha alcuna rilevanza penale, ma che non posso e non voglio sottovalutare o minimizzare. Sono inciampato, ma voglio rialzarmi e con coraggio ho deciso di intraprendere un percorso che mi permetta di prendermi cura di me. Voglio e devo farlo non solo per me, ma anzitutto per i miei familiari, per coloro che condividono l’impegno di governo della città, per le forze politiche che lo sostengono, per rispetto di tutto il Consiglio Comunale e non per ultimo, verso tutti i cittadini di Cecina”.