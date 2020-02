IL SINDACO DEL GHINGARO HA CONVOCATO SINDACI, DIRETTORE DISTRETTO E RESPONSABILE PRESIDIO OSPEDALIERO

IL SINDACO DEL GHINGARO HA CONVOCATO SINDACI, DIRETTORE DISTRETTO E RESPONSABILE PRESIDIO OSPEDALIEROOBIETTIVO IL COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE AI CITTADINI E DEI PROVVEDIMENTI SUI TERRITORI

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro, in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci Zona Versilia, dopo la riunione a Pisa con i sindaci dell’area ASL Toscana Nord Ovest, ha convocato i sindaci della Versilia, il direttore zona distretto Versilia, e il responsabile presidio ospedaliero Versilia, per coordinare le azioni sui rispettivi territori in merito al contenimento del Corona Virus e definire una comunicazione unitaria alla popolazione. L’appuntamento è per giovedì 27 febbraio alle 9,30 a Villa Pergher.

Oggi pomeriggio il primo cittadino sarà in Regione per una nuova riunione.

Attualmente non ci sono provvedimenti di chiusura delle scuole o di altri uffici pubblici: tuttavia la situazione è in continua evoluzione.

Tutte le informazioni necessarie saranno date tempestivamente tramite i canali ufficiali.