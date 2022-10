Il sindaco conferisce ulteriori deleghe a quattro assessori

Nel corso del “question time” per i primi cento giorni di governo, questa mattina (24 ottobre) il sindaco Mario Pardini ha annunciato l’attribuzione di ulteriori deleghe ai seguenti assessori: Fabio Barsanti, Patrimonio delle Ex Circoscrizioni; Giovanni Minniti, Volontariato; Moreno Bruni, Patrimonio ad esclusione delle Ex Circoscrizioni, Servizi Demografici; Remo Santini, Mobilità, Valorizzazione e Tutela delle Mura Urbane. È stato anche annunciato il conferimento dell’incarico al consigliere comunale Stefano Pierini per lo svolgimento di attività di studio e di formulazione di proposte o per coadiuvare il sindaco nell’interesse dell’Amministrazione nell’ambito dei Gemellaggi.

