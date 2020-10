Il Sindaco Bruno Murzi, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta piangono la morte di Giovanni Biagi, ex impiegato comunale all’Anagrafe

Il Sindaco Bruno Murzi, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta piangono la morte di Giovanni Biagi, ex impiegato comunale all’Anagrafe, calciatore di successo negli anni ’60 e amato allenatore nelle giovanili del Forte dei Marmi. Il ricordo personale del primo cittadino.

Gli volevano bene in tanti a Forte dei Marmi, a partire dai suoi amati ragazzi delle giovanili che aveva allenato con passione e dedizione.

Se ne è andato all’età di 85anni Giovanni Biagi, impiegato fino agli anni ’90 all’ufficio Anagrafe di Forte dei Marmi (precedentemente all’ufficio Igiene prima della creazione delle Asl).

Ma Biagi non era solo un punto di riferimento per le pratiche d’ufficio dove sicuramente molti concittadini si recavano anche per la popolarità che aveva ottenuto negli anni ’60 come giocatore, prima a Parma e a Reggio e poi nel Ciro Napoli che militava in serie B, nelle cui file c’erano anche altri due fortemarmini, Eugenio Cherubini ed Enrico Mazzucchi. Una grande mezzala dal piede d’oro, ottimo goleador dal tiro “bomba”. Da Napoli poi era passato a giocare fino agli anni 70 nel Pietrasanta e poi nel Forte dei Marmi.

Ma non ha mai appeso le scarpette al chiodo, trasferendo la sua grande esperienza e abilità nell’allenamento delle giovanili del Forte e dell’Atletico Forte dei Marmi, squadra nella quale militavano Michele Aliboni, Enrico Ceretti, Angelo Maccarone, il compianto Nellino Raffaelli, lo stesso Sindaco Bruno Murzi ed altri amici fortemarmini. Con tutti questi Giovanni Biagi aveva mantenuto un legame di amicizia e stima ed il Sindaco ci tiene a ricordarlo: “Giovanni oltre che un ottimo giocatore di calcio e capace allenatore era una buona persona che sapeva donare un sorriso ed una parola di conforto non solo durante le partite di calcio ma anche nella vita comune. Perdiamo un amico più anziano, ma che ha saputo nel tempo essere giovane tra i giovani e al quale non possiamo che dedicare un commosso pensiero. Ci stringiamo nel dolore delle sue amate figlie Elena e Giovanna e delle sorelle Gabriella e Mary.”

Tutti i colleghi dell’Ufficio Anagrafe di ieri e di oggi lo ricordano con grande affetto e stima.