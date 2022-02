Il Sindaco Bruno Murzi incontra Leonardo Cesarali, il giovanissimo fortemarmino chiamato in Nazionale Under16 per disputare i Mondiali di Pesca Surfcasting.

Ha solo 15 anni Leonardo, ma nel dna ha già impresso un futuro da campione. Una famiglia con la passione per la pesca, dal bisnonno Milietto al nonno Leandro e al padre Nicola per poi arrivare a lui, Leonardo che già a 3 anni aveva la canna in mano.

Atleta dell’ASD Black Fin Casting Club, al suo primo anno agonistico, Leonardo nel dicembre scordo, ha partecipato al Campionato Italiano Under 16 e con il suo ottimo piazzamento è entrato nella rosa dei sei atleti della Nazionale Italiana Under 16 che ci rappresenteranno ad aprile ai Mondiali di Pesca Surfcasting in Francia a La Tremblade.

“Noi fortemarmini siamo gente di mare – ha esordito il primo cittadino – e ognuno di noi porta avanti questa passione a modo proprio, chi navigando con il vento in faccia, chi come i nostri bagnini mettendosi a disposizione per salvaguardare le spiagge e la sicurezza degli ospiti, chi nel silenzio con una canna in mano in paziente attesa di una pesca fruttuosa. Mi complimento con Leonardo e la sua famiglia che gli ha trasmesso questo amore per uno sport sano e anche formativo. Tutta Forte dei Marmi tiferà per lui ai Mondiali di aprile.”