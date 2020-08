Il Sindaco Bruno Murzi firma un’ordinanza di di divieto di accesso alla spiaggia libera di Forte dei Marmi durante le ore notturne

Il Sindaco Bruno Murzi firma un’ordinanza di di divieto di accesso alla spiaggia libera di Forte dei Marmi durante le ore notturne: “Intendiamo fermare fenomeni di assembramenti incontrollati che spesso sfociano in atti di vandalismo”.

Da domani 4 al giorno 30 agosto 2020, dalle ore 21,00 alle ore 06,00 sarà fatto divieto di accedere su tutto l’arenile di Vittoria Apuana, dal confine lato Massa concessione Yacthing Club Versilia fino al confine comunale con il Comune di Montignoso.

L’ordinanza del primo cittadino intende evitare una situazione di emergenza sanitaria e di igiene pubblica.

“ Sono sempre più frequenti e inaccettabili durante le ore notturne– afferma il Sindaco Murzi – fenomeni di afflusso di numerose persone che creano situazioni di assembramento incontrollato nonché degrado igienico sanitario e pericolo per la salute e l’incolumità loro e dei fruitori della stessa spiaggia. Oltretutto la zona interessata è anche riconosciuta come Area Protetta A.N.P.I.L. “Dune di Forte dei Marmi”. Spesso poi i comportamenti tenuti di notte lungo quel tratto di spiaggia sfociano anche in fenomeni di vandalismo, che provocano precarie condizioni igienico – sanitarie e pericolo per l’incolumità pubblica soprattutto in relazione alla libera frequentazione della popolazione durante le ore diurne. “