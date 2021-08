“Ringrazio prima di tutto il Prefetto Francesco Esposito per la disponibilità e la celerità con cui ha convocato il Comitato a cui erano presenti anche il Questore Vicario, il Colonnello dei Carabinieri, il Colonnello della Guardia di Finanza e il nostro Comandante della Polizia Municipale. Il Prefetto ha esordito fornendoci i dati relativi al Comune di Forte dei Marmi che al 30 giugno 2021 registrano una riduzione rispetto all’anno precedente di furti e rapine ed un incremento molto consistente degli arresti in fragranza (anche nell’ultima settimana sono stati effettuati due arresti, uno per rapina e uno per furto). Nonostante la gravità del fatto accaduto, la situazione complessiva degli episodi criminali nel nostro territorio, al momento risulta sotto controllo e addirittura in sensibile decremento rispetto allo scorso anno. Segno che ancora una volta c’è una differenza importante tra sicurezza reale e quella percepita.”

“Sia chiaro – prosegue Murzi – questo non vuol dire minimizzare nella maniera più assoluta quanto accaduto ieri notte. Anche se questi episodi risultano imprevedibili, in accordo con il Prefetto verranno migliorate le già consistenti attività di sorveglianza sul territorio. E a seguito del tavolo di stamani, si è stabilito inoltre di orientare il controllo della Polizia Municipale, che già svolge un compito immane, maggiormente sulla movida per liberare dalle relative incombenze le altre Forze dell’Ordine che così potranno concentrarsi meglio sulle operazioni relative alla criminalità. Nel corso dell’incontro abbiamo chiesto al Prefetto di intercedere con i competenti ministeri al fine di poter andare in deroga con le assunzioni stagionali di agenti di Polizia Muncipale per così riuscire ad organizzare maggiori servizi di controllo anche h24.”

Il Prefetto ha dichiarato che è necessario considerare la Versilia anche in ambito della Sicurezza e dunque del controllo del territorio, come un unico contesto urbano e si è impegnato a collaborare con i Comuni nel farsi portavoce per richiederein sede governativa, visto l’incremento turistico stagionale, per il futuro un’ulteriore assegnazione di unità di rinforzo.

“Come presidente dell’Ambito Turistico Versilia – conclude il sindaco Murzi – ho accolto con favore la proposta di creare un “sistema Versilia” di videosorveglianza integrata tale da istituire una sorta di cinta muraria visiva che possa rilevare tutti gli ingressi e le uscite dal territorio dei sette comuni. In questo modo riusciremo a facilitare il lavoro delle Forze dell’Ordine che potranno disporre di una notevole quantità di informazioni, tra cui ad esempio un sistema di avviso automatico nel caso di rilevazione di veicoli rubati. A questo proposito mi sono impegnato con il Prefetto a convocare a breve gli altri sindaci per concretizzare quanto prima il progetto.”