DIMINUZIONE DELLE TASSE:

IL SINDACO ANNUNCIA LA RIDUZIONE DELLA TARI

SERAVEZZA – La manovra finanziaria dell’Amministrazione comunale di Seravezza prevede, per il 2022, una diminuzione della tassa sulla spazzatura.

Pochi giorni fa, infatti, l’Autorità d’ambito “Toscana Costa” ha approvato il piano economico finanziario della gestione dei rifiuti presentato dal Comune.

Il piano, sul quale è costruito l’assetto tariffario del servizio, non prevede alcun aumento dei costi rispetto allo scorso anno.

Come già evidenziato nell’ultima seduta del consiglio comunale dello scorso 30 marzo, l’amministrazione ha previsto agevolazioni, finanziate con contributo statale, per tutte le categorie produttive.

“La manovra che l’amministrazione proporrà al prossimo consiglio comunale – sottolinea il sindaco Lorenzo Alessandrini – prevede anche una significativa riduzione della TARI per la quasi totalità delle utenze domestiche nel 2022, riduzione che si farà sentire soprattutto per le utenze delle famiglie numerose. Almeno per quest’anno l’amministrazione comunale riuscirà quindi, grazie anche alla competenza dei suoi funzionari, a fermare la corsa dei costi per le famiglie”.