Il significato dei doni portati dai Magi

Oro, incenso e mirra, i doni portati dai Re Magi a Gesù, sono carichi di simbolismo e significato. L’oro, noto e molto apprezzato dagli umani fin dalla preistoria, viene spesso citato nell’Antico Testamento. È stato il primo metallo utilizzato dall’uomo pur non potendo essere adoperato né come utensile né come arma. Il valore simbolico primordiale di questo metallo è sempre stato grande e data la sua proprietà intrinseca ha da sempre rivestito un ruolo privilegiato come mezzo di pagamento, tanto da fungere fino al 1971 come garanzia delle principali monete attraverso il sistema aureo o ‘Gold Standard’. Per i Cristiani l’oro simboleggia la regalità di Gesù.

Anche l’incenso, una gommoresina odorosa prodotta da diverse Burseracee dell’Africa orientale e dell’Arabia, ha una storia molto lunga. Testimonianze storiche confermano come sia stato principalmente utilizzato per cerimonie di guarigione e riti religiosi. L’origine sembrerebbe rinvenibile in Cina, ma è stata l’India la prima nazione a creare un sistema di fabbricazione standardizzato ed organizzato per produrre incenso codificandone le diverse qualità. Questa resina infatti, una volta raccolta e cristallizzata, è in grado di liberare nell’aria un forte e penetrante profumo al momento della combustione. Nell’antichità si pensava che la salita del fumo verso il cielo servisse a placare l’ira degli dei accompagnando le preghiere verso i regni celestiali. Nel caso dei Magi l’incenso simboleggia la divinità. La mirra, che si ricava dalla scorza del tronco e dei rami di diverse piante del genere Commiphora, veniva usata dagli antichi come profumo per persone o cose ed a scopi medicinali. Gli Egiziani se ne servivano nel processo di imbalsamazione e secondo la narrazione evangelica fu uno dei doni con cui fu unto il corpo di Cristo prima della sepoltura. Il suo utilizzo simboleggia la futura sofferenza redentrice di Gesù.