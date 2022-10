BARGA – Per il Progetto Musica dell’ISI di Barga, un bell’appuntamento al teatro dei Differenti di Barga dove l’associazione Il Serchio delle Muse, che da anni collabora fattivamente anche con le scuole superiori della Valle del Serchio, ha presentato “La Bohème” di Giacomo Puccini.

Una bella produzione con la partecipazione del bravo soprano Silvana Froli, del tenore Stefani Cresci e la voce narrante di Simona Generali e con la musica del Quintetto Lucensis con Rossana Pansani al flauto, Nicola Bimbi all’oboe, Emanuele Gaggini al clarinetto, Daniele Tambellini al fagotto e Massimo Marconi al corno.

Teatro gremito per questo appuntamento, con gli studenti di tutte le scuole che compongono l’ISI di Barga, dall’ITI di Borgo a Mozzano per finire con i ragazzi dell’Alberghiero che hanno curato anche tutta l’accoglienza degli studenti e delle autorità intervenute. Sul palco per i saluti il presidente del Serchio delle Muse Fosco Bertoli, insieme alla dirigente scolastica dell’ISI Barga, Iolanda Bocci, all’assessore Lorenzo Tonini per conto del Comune di Barga ed al presidente della Fondazione Pascoli, Alessandro Adami. Anche la Fondazione infatti ha contribuito a questo evento promosso anche dalle Unioni Comuni della Media Valle e della Garfagnana, rappresentata in questo caso dal suo presidente Andrea Tagliasacchi presente in sala.