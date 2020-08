Il Senatore Pietro Ichino torna a Villa Bertelli con il nuovo libro di Rizzoli Editore. Sul palco con l’autore

L’intelligenza del lavoro.

Quando sono i lavoratori a scegliersi l’imprenditore.

Mercoledì 26 agosto ore 18.30 Giardino dei lecci

L’intelligenza del lavoro. Quando sono i lavoratori a scegliersi l’imprenditore. L’ultimo libro del Senatore Pietro Ichino per Rizzoli Editore, presentato nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi alla rassegna L’altra Villa. L’appuntamento è per mercoledì 26 agosto alle 18.30 e insieme all’autore sarà presente Maurizio Bigazzi, presidente Confindustria Firenze , per un confronto su un tema, mai così scottante come in questo travagliato periodo. Ichino, in questa nuova opera letteraria, pubblicata nel maggio scorso, parla di un rovesciamento del modo di intendere il mercato del lavoro, di un mestiere nuovo per il sindacato nell’era dell’intelligenza artificiale, dell’automazione e della globalizzazione. Non solo. Arriva a sostenere che in Italia ci siano grandi “giacimenti occupazionali” solamente in attesa di essere valorizzati.

La globalizzazione mette in condizione i lavoratori volenterosi e capaci di attirare a casa propria gli imprenditori da tutto il mondo. Ichino spiegherà le riforme, delle quali è urgente dotare il nostro Paese per uscire dalla crisi, ossia servizi di orientamento professionale e di formazione, che rendano i lavoratori capaci di rispondere alla fame di personale qualificato e specializzato di cui soffrono le imprese.

Un cambiamento di sistema, dove, non solo l’imprenditore possa scegliersi il lavoratore adatto, ma dove anche il collaboratore sia in grado di “ingaggiare” il datore di lavoro che meglio lo valorizzi. In un contraddittorio con Bigazzi, Ichino si addentrerà nelle delicate tematiche del mondo del lavoro, offrendo ai presenti un saggio della sua vasta e qualificata professionalità. Necessaria prenotazione 0584 787251 Ingresso libero