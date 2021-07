Il Senatore Mallegni fa tappa a Seravezza: lasciamo fuori i partiti e diamo priorità alle persone

Tappa in Versilia Storica, stamattina, per il Senatore Massimo Mallegni. Presso l’ex bar Via Cava a Ripa, si è parlato di futuro, di giovani, di imprese che sonno in affanno e stanno chiudendo, dei tagli alla Scuola e alla Sanità, della pericolosa riduzione dei servizi socio-sanitari territoriali. Temi fondamentali sui quali Forza Italia si sta concentrando. Si è parlato di una politica che punti dritta ai bisogni dei cittadini, cercando di far eleggere amministratori con competenze dimostrabili, in grado di individuare questi bisogni.

Proprio in questo contesto, il Senatore, con un gesto emblematico, si è tolto la mostrina di Forza Italia e l’ha riposta nella tasca della giacca, come a dire che l’interesse del partito che rappresenta non è piu’ quello di portare nelle giunte comunali uno o piu’ consiglieri, ma di sostenere un gruppo che abbia un alto profilo, formato da persone competenti in grado, appunto, di svolgere veramente al meglio il servizio per cui verranno eletti. In quest’ ottica ha espresso tutto il suo appoggio a Lorenzo Alessandrini, il quale è stato insistentemente richiesto, come candidato sindaco, da un cospicuo gruppo di persone. Uno slancio partito dal vivo del tessuto cittadino, la chiamata per Alessandrini, alla quale difficilmente riuscirà a sottrarsi vista la valanga di testimonianze di affetto e stima che gli stanno pervenendo presso il Comitato Per Lorenzo Alessandrini Sindaco. Presa la parola per qualche minuto, Alessandrini ha spiegato che molti sono stati i tentativi di riconciliazione tra le parti, purtroppo, però, non sono andati a buon fine.