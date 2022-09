il sast soccorre un escursionista sul monte antona

La stazione di Massa è intervenuta sulla cresta del monte Antona per soccorrere un escursionista in difficoltà. La squadra, attivata dal Tecnico di Centrale Operativa, ha raggiunto l’uomo (35 anni di nazionalità tedesca) e ne ha constatato le buone condizioni di salute. Le difficoltà riscontrate dall’escursionista sono state causate dal peggioramento della visibilità e dal progressivo assottigliamento della cresta. La squadra ha provveduto a calarlo in sicurezza a valle fino al sentiero n.41.