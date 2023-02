IL SAST INTERVIENE A CAMPIGLIA PER SOCCORRERE UNA DONNA

Intervento nel primo pomeriggio in zona Schiaretta, dalle parti di Campiglia, per una donna spezzina di 59 anni proprietaria in zona di una seconda casa. Stava attraversando una zona con vari muretti a secco quando è caduta (in piedi) da un’altezza di tre metri. Avvertiva un forte dolore alla schiena. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino (con personale medico) e speleologico Liguria e i vigili del fuoco che hanno provveduto a stabilizzarla, bloccando anche una caviglia dolorante. La donna poi è stata recuperata dall’elisoccorso Drago che l’ha trasportata al San Martino di Genova.