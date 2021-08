IL SAST – ieri la Stazione di Massa è stata attivata due volte per intervenire sulla via Vandelli.

LA prima attivazione è avvenuta verso le 12.30 per soccorrere un escursionista caduto in prossimità di uno dei tornanti in prossimità della miniera del ferro.

L’uomo nella caduta ha riportato vari traumi ed escoriazioni. Le quadre sono confluite sia all’eliporto del Cinquale che a Resceto per intervenire da terra. Pegaso 1 nel frattempo ha verricello sul posto personale medico e tecnico di elisoccorso che hanno portato a termine l’intervento in autonomia. Poco dopo, verso le 16.30, sempre nella parte alta della via Vandelli ma più precisamente al rifugio Nello Conti, una ragazza è stata colta da malore dovuto a colpo di calore.