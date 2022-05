IL SAST E’ INTERVENUTO PER SOCCORRERE UNA DONNA IN DIFFICOLTA’

La Stazione di Lucca sta intervenendo al passo della Focolaccia per soccorrere un’escursionista in difficoltà. La donna, colpita da forte nausea e impossibilitata a proseguire il cammino, è stata raggiunta dai tecnici e dal medico del SAST, che erano reperibili in località Ortomurato.

Anche nella giornata di ieri la squadra di Lucca è stata attivata per intervenire sempre al Passo della Focolaccia per recuperare



Un’escursionista sfinita e disidratata di ritorno dal monte Pisanino.