La stazione di Massa ieri sera è intervenuta su due escursionisti in fase di rientro dal monte Grondilice lungo il canale Regollo

. I due erano sprovvisti di pila frontale e quindi una volta giunti all’ex rifugio Pisa hanno chiesto aiuto per rientrare a valle. Nel frattempo la squadra è rimasta attivata per eventuale supporto da terra all’intervento dell’elicottero Nh90 dell’Aeronautica Militare che ha provveduto pressoché in contemporanea ad un recupero di una persona in difficoltà a causa della spossatezza tra case Biforco e passo della Focolaccia su sentiero 167.