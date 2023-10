Il Santo del giorno, 9 Ottobre: S. Giovanni Leonardi, santo lucchese di Diecimo, protettore dei Farmacisti

Grande e severo interprete della Controriforma

S.Giovanni Leonardi, ( Diecimo, Lucca, 1541 – Roma, 9 ottobre 1609), nato a Diecimo, cioè a dieci miglia da Lucca, (in una casa esistente ancor oggi, proprio in Via del Santo, nel centro storico del paese) siamo sotto Pescaglia, nel comune di Borgo a Mozzano, nel 1541 da una famiglia di modesti proprietari terrieri, Giovanni Leonardi fu mandato a Lucca, per imparare l’arte dello speziale, come si chiamava allora il farmacista e già a 26 anni esercitava questa professione.

Lì frequentò il gruppo dei cosiddetti “Colombini”, impegnati a vivere da autentici cristiani, assistendo i poveri e i pellegrini.

E quando la prospera Repubblica viene colpita da una grave crisi, decide di soccorrere i poveri e l’esperienza lo porta a diventare prete!

Avvertita la vocazione al sacerdozio, alla stessa età di 26 anni, su consiglio del suo direttore spirituale, abbandonò la professione di farmacista per iniziare gli studi ecclesiastici e nel 1571 celebrò la sua prima Messa.

Da allora si dedicò alla predicazione, alla confessione e soprattutto all’insegnamento della dottrina cristiana, secondo le norme emanate dal Concilio di Trento.

Con l’aiuto di alcuni “Colombini”, cominciò a riunire nella chiesa di S. Giovanni, i ragazzi del rione, per un tipo di catechesi che, per quei tempi, costituiva una novità e per questo spinse il vescovo a conferirgli l’incarico di insegnare la dottrina in tutte le chiese di Lucca: alle “lezioni” del santo accorrevano anche gli adulti, conquistati dal suo metodo.

Dalla città questo apostolato si estese anche alle parrocchie vicine, promuovendo una confortante ripresa della vita cristiana in un ambiente caratterizzato, oltre che dalla decadenza dei costumi, dalla presenza di alcuni predicatori eretici.

Per dare continuità alla sua iniziativa, il Leonardi fondò una Compagnia della Dottrina Cristiana, gestita da laici, con regolari statuti approvati dal vescovo, la quale si diffuse in altre città italiane come Pescia, Pistoia, Siena, Napoli e Roma.

A Lucca, inoltre, egli s’impegnò nella promozione della pratica delle Quarantore e della Comunione frequente.

Un ulteriore passo si ebbe nel 1574, quando prese avvio la Confraternita dei Preti Riformati, i cui membri avrebbero poi preso il nome di Chierici Regolari della Madre di Dio.

A questo punto lo zelo del santo si scontrò con l’opposizione di gruppi comprendenti non solo eretici, ma anche sacerdoti e laici, che mal sopportavano la sua azione riformatrice e che costrinsero i membri della congregazione ad abbandonare la chiesa di S. Maria della Rosa, per trasferirsi in quella di S. Maria Corteorlandini.

Nel 1581 l’autorità diocesana riconobbe il nuovo Ordine, che due anni dopo tenne il suo primo Capitolo generale in cui il Leonardi fu eletto superiore generale. Egli partì nel 1584 per Roma, – ma Lucca, per chi la conosce bene, sa che non è città facile, soprattutto per chi viene da fuori, ma anche dal contado! – per ottenere l’approvazione dello statuto che era stato approvato dal vescovo, ma durante la sua assenza si scatenò una furiosa campagna denigratoria contro di lui da parte dei magnati della città che, sobillati da alcuni sacerdoti ed eretici, emisero un decreto con cui lo bandivano in perpetuo come nemico della patria, con l’accusa di perturbare l’ordine pubblico e di non rispettare le autorità costituite.

Un’inchiesta, sollecitata dal santo, per accertare le presunte colpe non ebbe esito, ma si continuò ugualmente a perseguitarlo. Persino alcuni membri della sua comunità entrarono in conflitto tra loro, ma egli comunque dimostrò sempre magnanimità e carità verso i suoi persecutori.

A Roma, dove rimase in esilio per alcuni anni, si fece apprezzare dalla Curia per le sue qualità di sacerdote e per la coerenza della sua condotta. Entrò in amicizia con san Filippo Neriche lo presentò a papa Clemente VIII e questi, nel 1582, lo incaricò di dirimere una delicata situazione creatasi nel santuario della Madonna dell’Arco, in diocesi di Nola, circa l’amministrazione delle offerte dei pellegrini. Condotta felicemente a termine questa missione, il Pontefice lo inviò come Visitatore apostolico alla congregazione di Montevergine, un insigne ramo dell’Ordine benedettino nell’avellinese, per promuoverne la riforma: egli durante cinque anni visitò tutti i monasteri personalmente, rendendosi conto dei disordini e degli abusi che avevano determinato lo scadimento di quella famiglia religiosa; soppresse i monasteri con meno di dodici membri e negli altri varò norme uniformi circa il vitto, il vestito e le suppellettili in ossequio al voto di povertà. Inoltre, eliminò le ingerenze laicali nella vita delle comunità monastiche, provvide alla nomina delle cariche e creò un noviziato pilota che servisse di esempio agli altri monasteri.

Infine il Papa gli ordinò di recarsi a Lucca per visitare i suoi discepoli. E all’ordine del Papa, la città si piegò.

Poi altri incarichi e delicati compiti di riforma: tra i benedettini di Vallombrosa, dove il santo rimosse le cariche, corresse gli abusi, ai novizi ordinò la confessione e la comunione settimanali, e a tutti la meditazione e gli esercizi spirituali.

Intanto a Roma gli veniva affidata la chiesa di S. Maria in Portico, dove introdusse subito il regolare insegnamento della dottrina cristiana; inoltre fu chiamato come direttore spirituale nel monastero delle Cappuccine di S. Urbano e in quello delle Oblate di Santa Francesca Romana. Fu anche mandato in visita alla comunità dei Chierici regolari delle Scuole Pie (gli Scolopi), diventando amico del loro fondatore, san Giuseppe Calasanzio. Tra il 1607 e il 1608, con il prelato spagnolo G. Battista Vives e il gesuita Martin de Funes, progettò una congregazione di preti che avessero come scopo precipuo la propaganda cristiana tra gli infedeli: nacque così nel 1603 quello che poi sarebbe diventato il Collegio Urbano di Propaganda Fide, del quale il santo è considerato il cofondatore.

In quello stesso anno il card. Baronio, collaboratore di san Filippo Neri, che era stato nominato Protettore della Congregazione, lo volle superiore generale della stessa, nonostante l’opposizione dei notabili lucchesi, che non avevano cessato di essergli ostili, perché ritenevano che il Leonardi sarebbe stato un inviato dell’Inquisizione che essi non volevano a Lucca.

Il santo visse i suoi ultimi anni a Roma, dove morì l’8 ottobre 1609.Dapprima sepolto in S. Maria in Portico, fu poi traslato nella chiesa di S. Maria in Campitelli, divenuta la sede generalizia dell’Ordine.

Beatificato da Pio IX nel 1861, fu canonizzato da Pio XI il 17 aprile 1938. Di particolare interesse, tra gli scritti del santo, è il celebre Memoriale a Paolo V, per la riforma generale di tutta la Chiesa: in esso l’autore rivolge al Pontefice un caldo invito a promuovere una serie di interventi quali, ad esempio, la celebrazione di sinodi nazionali, che consentano un’attenta diagnosi dei mali che travagliano la Chiesa; il potenziamento della catechesi dei fanciulli perché «fin dai primi anni siano educati nella purezza della fede cristiana e nei santi costumi»; il rinnovamento del clero che, a suo avviso, «è la necessaria premessa per la riforma anche dei laici». Un documento, come si vede, di evidente portata profetica.

E’ naturalmente patrono dei Farmacisti. Anche se sono rarissimi quelli di questa professione, che lasciano l’impiego per farsi santi!