il santo del giorno 9 marzo san domenico savio

Il 9 marzo è il 68º giorno del Calendario Gregoriano (il 69º negli anni bisestili). Mancano 297 giorni alla fine dell’anno.

Oggi si ricordano:

San Brunone di Querfurt, vescovo camaldolese, martire – Chiesa cattolica, Chiesa luterana

Santa Caterina da Bologna clarissa, vergine e mistica

San Domenico Savio, adolescente

Santa Francesca Romana, religiosa

San Gregorio di Nissa, vescovo

San Paciano di Barcellona, vescovo

Santi Pietro Ch’oe Hyong e Giovanni Battista Chon Chang-un, martiri

Martiri di Sebaste – Chiesa ortodossa, Chiesa maronita e Chiese greco-cattoliche di rito bizantino

San Vitale di Castronovo, asceta

Tra questi, abbiamo scelto di parlarvi di:

San Domenico Savio

« Oh che bella cosa che vedo mai! »

(Domenico Savio in punto di morte)

Attributi Libro, crocifisso

Patrono di Pueri cantores, ministranti, gestanti

Domenico Savio (San Giovanni di Riva presso Chieri, 2 aprile 1842 – Mondonio di Castelnuovo d’Asti, 9 marzo 1857) fu un allievo di san Giovanni Bosco, morto quattordicenne. È stato proclamato santo nel 1954 da papa Pio XII.

Secondo dei dieci figli del fabbro Carlo e di Brigida Gaiato, una sarta, nacque in una frazione agricola di Riva presso Chieri (San Giovanni di Riva) nel 1842, ma solo un anno dopo si trasferì a Morialdo, frazione di Castelnuovo d’Asti. Nel 1853 la sua famiglia, molto numerosa, con dieci bimbi perlopiù morti in tenera età, si spostò a Mondonio, sempre nel comune di Castelnuovo d’Asti: Domenico, per l’intervento del suo professore don Cagliero, parroco di Mondonio, incontrò don Bosco a Morialdo il 2 ottobre 1854. Dopo un breve dialogo, mostrata l’intenzione di diventare sacerdote, se avesse avuto la possibilità di studiare, don Bosco decise di farne un suo allievo nell’oratorio di Valdocco, a Torino.

Si distinse per l’assiduità ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia e per la devozione all’Immacolata Concezione (il cui dogma fu proclamato da papa Pio IX nel 1854). Nell’estate del 1856 scoppiò un’epidemia di colera, e don Bosco radunò quarantaquattro giovani per soccorrere gli ammalati. Domenico si distinse fra i volontari ma, ammalatosi a sua volta, morì, non ancora quindicenne, il 9 marzo 1857 fra le braccia dei genitori.

“I segreti della santità”

Domenico Savio scrisse a Don Bosco un biglietto: “Mi aiuti a farmi santo?”. Il sacerdote gli rispose con i cosiddetti “segreti della santità”:

Allegria

Impegno nei doveri di studio e di preghiera

Fare del bene

I propositi della prima comunione

A sette anni ricevette la Prima Comunione, per la quale scrisse alcune righe nelle quali riassumeva il suo progetto di vita:

Mi confesserò molto sovente e farò la comunione tutte le volte che il confessore me lo permetterà.

Voglio santificare i giorni festivi.

I miei amici saranno Gesù e Maria.

La morte, ma non peccati.

Il culto

Don Bosco ne redasse la Vita e nel 1933 la Santa Sede ne riconobbe le virtù eroiche.

È stato proclamato beato il 5 marzo 1950 da Pio XII, che lo ha poi canonizzato il 12 giugno 1954.

Memoria liturgica il 9 marzo: cadendo questo giorno nel periodo di quaresima, le celebrazioni possono essere spostate al 6 maggio.

Nel mondo esiste una sola Basilica dedicata al Santo: si trova a Lecce.