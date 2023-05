Il Santo del giorno, 8 Maggio: Beato Pietro Petroni da Siena – Madonna del Rosario di Pompei

Beato Pietro Petroni Certosino

Nato a Siena nel 1311, in gioventù aveva curato gli infermi e persino i lebbrosi della sua città, prima di entrare, diciassettenne, nella Certosa di Maggiano contro la volontà dei suoi genitori.

Fate attenzione: già il nome Petroni può far pensare a Lucca ed al suo celebre scrittore Guglielmo! Così Maggiano!

Ma esiste identica località nei pressi di Siena e come la località che ospitò per tanti decenni l’ex manicomio di Tobino, è vicino, appunto, ad una Certosa, si dice la prima costruita in Italia, proprio come quella di Farneta…

Durante la sua vita Pietro ebbe numerose visioni mistichee compiva miracoli, o almeno questi venivano attribuiti alla sua intercessione da parte dei fedeli. Ciò gli procurava grande celebrità e venerazione, e clamori che non si addicevano, alla severità ed anche alla serenità della vita certosina, fatta di silenzio e di raccoglimento. Perciò, il Priore della Certosa pregò il Santo monaco di desistere dalla sua attività taumaturgica e Pietro Petroni obbedì.

Affetto da obesità, divenne smisuratamente grosso, e morì ancora giovane, nel 1361. Per le sue dimensioni venne chiamato Petrone, cioè « grosso Pietro», soprannome che è restato, a guisa di cognome.

Si narra che 15 giorni prima di morire, raccontò alcune profezie ad un suo confratello, al quale affidò il compito di andare ad avvisare numerose persone, tra le quali il Boccaccioche se non avessero cambiato la loro condotta di vita, sarebbero state condannate all’inferno. Boccaccio ne fu così spaventato che ne scrisse al Petrarca, che lo degnò di una risposta alquanto filosofica.

Daniele Crespi il noto pittore milanese del Seicento, raffigurò questo monaco con le forbici in mano, poichè si narra che si tagliò l’indice della mano sinistra per rendersi inabile al sacerdozio, del quale non si reputava degno!

il Beato Petroni

Oggi è anche la giornata della Madonna del Rosario di Pompeie della sua celebre Supplica: una pratica devozionale cattolica che viene recitata l’8 maggio e la prima domenica di ottobre davanti all’immagine della Madonna di Pompei. La supplica, scritta dal Beato Bartolo Longo, è stata seguita nel tempo anche dai media radiotelevisivi. Negli anni ’50 la Radio Vaticana, in collegamento con le radio nazionali di molti paesi (anche la RAI) aveva il duplice collegamento annuale.

Oggi è TV2000, televisione satellitare della Conferenza Episcopale Italiana a riprendere l’avvenimento e, a livello locale, la TV campana Canale 21.

