Il Santo del giorno, 8 Febbraio: S. Girolamo Miani, fondatore dei Somaschi

Condottiero sui campi di battaglia, – fu preso prigioniero dal grande Maresciallo di Francia La Palice, quello delle verità lapalissiane! – e poi, dalla prigione, diventato soldato della fede a difesa dei giovani abbandonati, gli orfani, gli ammalati, le prostitute.

San Girolamo Emiliani (Miani) Fondatore dei Somaschi

Venezia, 1486 – Somasca di Vercurago, Lecco, 8 febbraio 1537

Fondatore della Società dei Servi dei Poveri (Somaschi), Girolamo Emiliani si dedicò ai malati, ai giovani abbandonati e al riscatto delle prostitute.

Ultimo dei quattro figli di Angelo e di Eleonora Morosini, nacque in una famiglia del patriziato veneziano, i Miani del ramo di San Vitale.

Il cognome si presenta diffusamente con la variante “Emiliani”, ma è in realtà impropria e deriva dal tentativo di ricollegare la casata alla romana gens Emilia; Gerolamo e i suoi parenti utilizzarono sempre la forma originale “Miani”.

Il padre si era già sposato con una figlia di Eustachio Tron, dalla quale ha una figlia, Cristina, ma rimane vedovo poco dopo; si risposa quindi con la Morosini dalla quale ebbe appunto Luca (1475), Carlo (1477), Marco (1481) ed infine Girolamo. Nonostante la nobiltà di origini, le condizioni economiche della famiglia non erano buone.

Della sua giovinezza non si sa molto; è noto che, nel 1496, perse il padre, impiccatosi per motivi non chiari.

Fisicamente, san Girolamo in gioventù era così descritto: “Era di gratioso aspetto, ma non di vano aspetto essendo di colore alquanto bruno, di natura allegro, di animo ardito, di corpo forte e nervoso, di statura meno che mediocre, prodigo del proprio né punto avido dell’altrui, di maniere soavi e affabili, benché alle volte si lasciasse superare dall’ira”.

Girolamo nel 1506, al compimento dei diciott’anni, partecipò con successo al sorteggio per l’ammissione anticipata al Maggior Consiglio.

Nel 1509 cominciò la carriera militare, prendendo parte alla Guerra della Lega di Cambrai, con ignomia formata dal papa, coalizzando Francia, Spagna e Sacro Romano Impero e vari stati italiani, contro Venezia.

All’inizio del 1511, sostituì il fratello Angelo, rimasto invalido durante il conflitto, nel ruolo di castellano del Castelnuovo di Quero, fortezza localizzata in posizione strategica lungo il Piave, al confine tra il Feltrino e il Trevigiano. Fu affiancato dal capitano Andrea Rimondi e da una guarnigione di trecento fanti, in seguito rinforzata con truppe inviate dal podestà di Belluno e dalle milizie di Lodovico Battaglia.

Il 27 agosto 1511, Castelnuovo fu raggiunta da tremila fanti francesi agli ordini di Jacques de La Palice, con l’appoggio dell’artiglieria di Mercurio Bua. Rimondi e Battaglia fuggirono prima ancora che cominciasse l’attacco; Girolamo, invece, sostenne strenuamente l’assedio, ma di fronte alle soverchianti forze nemiche dovette capitolare, dopo un solo giorno di combattimenti.

Fu così fatto prigioniero, proprio da quello che sarà poi uno del “marescialli di Francia” più noti, non per le sue gesta, ma per aver dato vita all’aggettivo “lapalissiano“! che deriva proprio dal nome di Jacques de La Palice ed indica una palese tautologia, qualcosa cioè che è talmente evidente, stanti le sue premesse logiche, da risultare ovvio e scontato, se non addirittura ridicolo per la sua ovvietà.

Alla morte di La Palice infatti, i suoi uomini proposero questo epitaffio: Ci-gît Monsieur de La Palice. Si il n’était pas mort, il ferait encore envie (Qui giace il signor de La Palice. Se non fosse morto, farebbe ancora invidia). Tuttavia, con il tempo la effe di ferait fu letta esse (a quel tempo le due grafie erano simili, vedi S lunga), quindi serait, e la parola envie divenne en vie; con il risultato che il testo recitò ch’egli “se non fosse morto, sarebbe ancora in vita” (“il serait encore en vie”): da qui il significato di “scontatissimo” attribuito all’aggettivo!!

Fatto prigioniero, il nostro santo di oggi, venne rinchiuso nei sotterranei dello stesso castello, con ceppi ai piedi e alle mani e al collo una catena fissata a una pesante palla di marmo.

In una situazione simile a quella di Ignazio di Loyola, ebbe tempo di meditare a lungo sulla caducità della “potenza” secondo la sola accezione militare: nei giorni passati nella solitudine della prigione si avvicinò alla preghiera, trovandosi, secondo la leggenda devozionale, improvvisamente libero.

Di questo avvenimento (al di là della data, il 27 settembre 1511) non si seppe mai nulla con esattezza: l’unica cosa certa è che Girolamo attribuì sempre la sua liberazione all’intervento speciale e personale della Madonna.

Fuggì quindi a Treviso e, giunto di fronte alla miracolosa immagine venerata nella chiesa di Santa Maria Maggiore, sciolse il voto ponendo sull’altare le catene che lo avevano tenuto prigioniero.

Nel mese successivo partecipò alla difesa di Treviso che vide la sconfitta di Massimiliano I d’Asburgo. Dopo aver tentato di essere eletto provveditore a Romano, nel 1514 affiancò il generale Giovanni Vitturi che stava appoggiando le popolazioni friulane insorte contro gli occupanti imperiali.

Terminata la guerra, nel 1516, a Girolamo viene rinnovato l’incarico di governatore a Quero, che terrà fino al 1527: in seguito ritorna a Venezia.

In questo periodo la sua vita subì una svolta radicale: nuove amicizie, recupero della pratica religiosa, lettura e meditazione della Bibbia. Si affidò inoltre alla guida spirituale di un sacerdote, che arriverà ad affermare: «…la dedizione offerta fino allora agli affari della Repubblica, si orienta ora alla riforma dell’anima e ai desideri della patria celeste.»

Nel 1528 in Italia si diffuse una grave carestia che provoca migliaia di vittime. Nella regione veneta la popolazione della terraferma, informata che a Venezia vi erano migliori condizioni, si riversò in massa nella città.Per contribuire ad alleviare tale situazione, aggravata dal diffondersi della peste, Emiliani si unì ai volontari per prestare soccorso alla popolazione. In pochi giorni spese tutto il denaro che possedeva, giungendo fino a vendere indumenti, tappeti, mobili e altre attrezzature di casa, destinando il ricavato a questa opera; fornì cibo, alloggio e sostegno morale ai popolani.

Contagiato dalla peste, con rassegnazione accetta la situazione interpretandola come volontà di Dio e preparandosi alla morte. Inaspettatamente si rimette e torna alle sue attività.

Per Girolamo è fondamentale mantenersi in relazione con i rappresentanti della Chiesa, tra cui Gaetano di Thiene e il vescovo Gian Pietro Carafa, suo confessore e futuro Papa Paolo IV. Il rapporto con loro segnerà in modo notevole la sua vita spirituale, convincendolo a proseguire nella carità.

Il 6 febbraio 1531 lascia definitivamente la casa paterna, sostituisce gli indumenti patrizi con un saio grossolano e va a vivere a San Rocco, in un pianterreno d’affitto, con un gruppo di trenta ragazzi di strada cui impartisce istruzione di base e formazione cristiana.

Assume maestri artigiani creando una scuola di arti e mestieri per insegnare ai ragazzi diversi tipi di lavoro per guadagnarsi il pane. Il suo principio pedagogico è “preghiera, carità e lavoro”, partecipazione e responsabilità, affinché ognuno prenda in mano le redini della propria vita e non sia un parassita nella società.

Da Milano, Girolamo fa alcune puntate a Pavia e a Como, per fondarvi nuove opere di carità. Come già altrove anche in queste città coinvolge molte persone, sacerdoti e laici. Poiché il numero dei collaboratori aumenta, Girolamo darà a questo gruppo un’organizzazione, scegliendo per loro il nome programmatico di “Servi dei Poveri”. La nuova famiglia religiosa sarà approvata da papa Paolo III nel 1540; successivamente papa Pio IV la eleverà a Ordine Religioso, con il titolo di Chierici Regolari di Somasca o Padri Somaschi.

Girolamo arriva nella Valle di San Martino alla ricerca di un luogo per la sua Compagnia. Nei dintorni su un promontorio roccioso si eleva un vecchio castello abbandonato (che la leggenda indica come residenza dell’Innominato manzoniano) cui si apre un magnifico panorama sul lago. Poco al disotto del castello una spianata, “la Valletta”, offre un posto adatto per ospitarvi gli orfani: qui il Miani apre una scuola di grammatica e una specie di seminario per la Compagnia ancora alle sue origini: vi si alterneranno lo studio, il lavoro agricolo e attività di rilegatura e tornio. Forse è allora che crea le sue giaculatorie che riassumono il fondamento della devozione religiosa: «Dolcissimo Gesù, non esser mio giudice, ma mio Salvatore!» «Signore, aiutami! Aiutami, Signore e sarò tuo!.»

Nel 1535 deve tornare a Venezia, richiamatovi dal suo confessore, perché le opere, sviluppatesi oltre misura, devono essere ristrutturate ed è necessario il suo consiglio. Ritornato poi in Lombardia, passa per Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo; rivisita le opere, i confratelli, i ragazzi, i collaboratori:

Qualcuno lo ha chiamato “vagabondo di Dio”. C’è chi pensa che gli si addica meglio “pellegrino della carità”. A Pavia, crea una nuova fondazione e a Brescia, un capitolo della nascente Compagnia.

In quei giorni riceve da Roma una lettera del suo confessore, il cardinale Carafa che gli chiede di venire a fondare a Roma le stesse opere realizzate nell’Italia del nord.

Alla fine del 1536 per la Valle di San Martino si propaga un’epidemia che fa strage fra la popolazione, il 4 febbraio 1537 Gerolamo contrae il morbo e domenica 8 febbraio muore. La leggenda vuole che prima di morire traccia con del liquido color mattone una croce sulla parete per poter contemplare il “mistero” del Crocifisso durante l’agonia. Chiama a sé i suoi orfani per l’ultimo commiato e, con le forze che gli rimangono, lava loro i piedi; agli amici di Somasca raccomanda di non offendere Dio con scostumatezze e bestemmie e in cambio lui dal cielo pregherà perché la grandine non rovini il raccolto.

Patronato: Orfani, Gioventù abbandonata

Etimologia: Girolamo = di nome sacro, dal greco

Nobile di estrazione perse nella guerra tra Venezia e la lega di Cambrai, il proprio castello di Castelnuovo di Quero sul Piave. In seguito alla sconfitta i francesi s’impossessarono di tutti i suoi beni e fu sottoposto al carcere duro dal Maresciallo di La Palisse. In prigione Girolamo fece voto alla Madonna di cambiare vita qualora gli fosse concessa la Grazia di ottenere la libertà. Girolamo riuscì a scappare dal carcere e finita la guerra tornò a Venezia per sciogliere il suo voto. Così Gerolamo, figlio di un Senatore della Serenissima e di una discendente dei Dogi, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Treviso, promise alla Madonna di spendere il resto della sua vita ad aiutare il suo prossimo a vivere meglio. Dopo l’insorgere di una tremenda carestia, cui fece seguito una grave epidemia di peste, si dedicò completamente al servizio dei poveri e alla cura degli ammalati. A contatto con gli appestati, ne contrasse il morbo. Guarito miracolosamente e diede inizio a quella che sarebbe stata la sua missione di vita: la cura di tutti i bisognosi, dagli orfani agli anziani abbandonati alle prostitute. Girolamo curò particolarmente i ragazzi poveri ed abbandonati che vagavano per le calli in cerca di cibo. Per aiutarli fondò il “San Basilio”, il primo orfanotrofio retto con concezioni moderne, nel quale il santo si impegnò non solo a sfamare gli orfani ma anche a dar loro una educazione religiosa e ad insegnare loro un mestiere.

Dopo aver ottenuto la miracolosa guarigione dalla peste, su consiglio di san Gaetano da Tiene e del cardinale Carafa – che poi diventerà Papa Paolo IV- cominciò a girare l’Italia, per aprire numerosi orfanotrofi.

Riunendo i suoi più fedeli collaboratori una prima volta a Merone fondò la Compagnia dei “Servi dei poveri di Cristo”, due anni più tardi a Somasca, un paesino presso Bergamo, si incontrarono nuovamente per formulare la struttura giuridica della sua opera, e da allora dal nome della città, in cui egli morì a causa della peste mentre soccorreva gli ammalati l’8 febbraio 1537 vennero fuori gli attuali Chierici Regolari Somaschi. San Girolamo molto devoto agli angeli custodi, affidò la Compagnia sotto la protezione della Vergine, dello Spirito Santo e dell’Arcangelo Raffaele, componendo anche un’orazione all’Arcangelo che egli chiamava “la nostra orazione”:

Dolce Padre nostro Signore Gesù Cristo, ti preghiamo per la tua infinita bontà di riformare il popolo cristiano a quello stato di santità, che fu al tempo dei tuoi apostoli. Ascoltaci Signore, perché benigna è la tua misericordia e nella tua immensa tenerezza volgiti verso di noi.

Nella via della pace, della carità e della prosperità mi guidi e mi difenda la potenza di Dio Padre, la sapienza del Figlio e la forza dello Spirito santo e la gloriosa Vergine Maria.

L’angelo Raffaele, che era sempre con Tobia sia anche con me in ogni luogo e via.

O Gesù buono, o Gesù buono, o Gesù buono, amore mio e Dio mio, in te confido, io non sia deluso.